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باحث سعودي يحقق المركز الأول في جائزة Senior Colgate Prize في بريطانيا

9/6/2024 9:59:38 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق المحاضر السعودي فيصل بن سليمان الهديان "المبتعث في أمراض الفم" إنجازًا علميًا بارزًا بفوزه بالمركز الأول في جائزة Senior Colgate Prize، وذلك خلال الاجتماع السنوي الحادي والسبعين للجمعية البريطانية لأبحاث الفم والأسنان 2024، والمقام مؤخرًا في مدينة نيوكاسل، والذي شهد تنافس الباحثين من مختلف أنحاء العالم.
ويشغل الهديان منصب محاضر في كلية طب الأسنان بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، وقد تمكَّن من التفوق ببحثه المتميز "في مجال أمراض الفم" الذي لاقى إشادة واسعة من لجنة التحكيم. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الباحثين السعوديين على الصعيد الدولي، ويثبت قدرتهم على تحقيق أرقى المعايير العلمية في مختلف التخصصات.

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