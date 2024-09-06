سوق برمجيات إدارة العقارات في المملكة العربية السعودية على استعداد للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8%

(MENAFN
- P&S Intelligence) وفقًا لأحدث دراسة بحثية للسوق نشرتها شركة P&S Intelligence، حققت صناعة برامج إدارة الممتلكات في المملكة العربية السعودية إيرادات بلغت 46.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8٪ طوال فترة التوقعات، ليصل إلى 73.8 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العقد.
تشمل العوامل الأساسية التي تدفع هذا النمو التبني المتزايد لحلول إدارة الممتلكات المنهجية والطلب المتزايد على نماذج SaaS (البرمجيات كخدمة) داخل قطاعي العقارات والبناء.
من المقرر أن يتسارع تبني صناعة البناء لبرامج إدارة الممتلكات في المملكة العربية السعودية، مدفوعًا باستثمارات كبيرة. يرتبط غالبية نمو الصناعة بالمشاريع الجارية والمقبلة في التنمية الحضرية والنقل والمرافق. يعد "برنامج التحول الوطني 2020" و"رؤية السعودية 2030" محوريين لهذه المبادرات، مع التركيز على تعزيز التنمية الحضرية، وتعزيز القدرة التنافسية للمدينة، وجذب الاستثمارات.
سيتم طرح مبادرات البنية التحتية الذكية في خمس مدن، والتي تتميز بتقنيات متقدمة مثل الكاميرات التي يتم التحكم فيها بذكاء وأنظمة التخلص من النفايات، والتي ستدفع الطلب على حلول البرامج. مع اكتساب المشاريع الضخمة مثل AMAALA وNEOM زخمًا واستمرار الدعم الحكومي لشركات صيانة المنازل مثل B8ak وFalconViz، من المتوقع أن يشهد سوق برامج إدارة الممتلكات نموًا كبيرًا.
الرؤى الرئيسية:
في عام 2023، قاد قطاع الحلول السوق بحصة سوقية تزيد عن 65٪.
كان هناك ارتفاع في الطلب على حلول إدارة الممتلكات الرقمية.
تتزايد الحاجة إلى تقليل الاجتماعات الشخصية وتحسين التعاون الافتراضي بين الفرق.
تعمل الحلول على تحسين إدارة العملاء وتبسيط عمليات الدفع والتمويل الرقمي.
تصدر نشر السحابة السوق في عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب بنسبة 7.0٪.
تسهل تقنية السحابة تخزين البيانات عن بُعد وإدارتها ومعالجتها عبر الإنترنت.
استحوذت فئة مديري العقارات على أكثر من 75% من السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.2% من عام 2024 إلى عام 2030.
مديرو العقارات هم المستخدمون الأساسيون لبرامج إدارة العقارات، مع التركيز على إرضاء المستأجرين وتجديد الإيجارات.
السوق مجزأة، مع العديد من اللاعبين المحليين والدوليين.
تطرح الشركات منتجات جديدة لتظل قادرة على المنافسة، مثل نظام Compositible ERP من Focus Softnet Pvt. Ltd.، والذي يتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية.
يتم تشكيل شراكات رئيسية لتوليد الإيرادات، مثل تعاون RealPage Inc. مع Airbnb على حل Migo، بهدف جعل الإسكان أكثر تكلفة.
أقامت RealPage Inc. شراكة مع Measurabl Inc. لتطوير حلول ESG في مجال العقارات، مع التركيز على الأتمتة وإعداد التقارير والامتثال وإزالة الكربون.
قدمت Lodgify برنامج Lite Plan، وهو برنامج تأجير الإجازات بدون رسوم شهرية متكررة، مما يسمح للمالكين بإدارة الحجوزات بكفاءة.
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