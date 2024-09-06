صربيا تنتشل أسطولاً ألمانياً أغرقه النازيون قبل 80 عاماً

أثار مشروع لانتشال القطع البحرية الغريقة، اليوم، استياء صيادي السمك الصرب، الذين دأبوا على إلقاء شباكهم في موقع انتشال قطع بحرية غريقة.

ففي السادس من سبتمبر 1944، عمد الجيش النازي إلى إغراق المئات من سفنه في نهر الدانوب بهدف إعاقة تقدم الجيش الأحمر السوفياتي الذي كان يطارده، وبقي حُطامها في القعر 80 عاماً.

فقوات ألمانيا النازية التي غزت البلقان عام 1941، أصبحت محاصرة في خريف عام 1944 بفعل التقدم السوفياتي.

وما كان من الألمان إلا أن قرروا إغراق أسطولهم عند مضيق "البوابات الحديدية" في نهر الدانوب، المحاذي للأجزاء الشرقية من صربيا، سعياً إلى إبطاء تقدم الجيش الأحمر على النهر والحؤول دون وقوع سفن جيش هتلر في أيدي العدو. وأُطلقت على هذه العملية التي استغرقت يومين تسمية "دانوب إلف".

وشرح مؤرخ من المنطقة هو ميكي تريلوفيتش أن "الألمان كانوا يتراجعون في مواجهة الجيش الأحمر.

وكانوا يأملون في المرور عبر مضيق جارداب (إلى شمال موقعهم)، ولكن عندما أدركوا أن ذلك سيكون مستحيلاً، قرروا إغراق سفنهم".

وأشار إلى أن عملية الإغراق شملت أكثر من 200 قطعة بحرية بينها بوارج وزوارق رعّادة حاملة لصواريخ الطوربيد.

وبعد الحرب، قرر الجيش اليوغوسلافي ترك حطام السفن في قاع النهر، فبقيت في الموقع نحو 80 عاما، مما كان يفرض على بحّارة المياه العذبة الإبحار بسفنهم بحذر في هذا الجزء من نهر الدانوب.

وقال مدير مرفأ براهوفو الواقع بعد مئات من الأمتار من الموقع دامير فلاديتش: "على السفن أن تكون شديدة الحذر"، مشيراً إلى أن بعضها يجنح أحياناً. وأضاف: "يكفي الانحراف قليلاً عن الطريق حتى تظهر المشكلات".

ويؤدي وجود حطام القطع إلى تقليص العرض الصالح للملاحة في نهر الدانوب من 180 إلى 80 مترا في هذا الموقع المزدحم، حيث مرّ أكثر من ألف طن من البضائع عام 2023، وفقاً لبيانات الحكومة الصربية. وغالباً ما تقع حوادث.

ففي غضون ساعات قليلة في نهاية أغسطس الفائت، عندما كان مستوى نهر الدانوب شديد الانخفاض، اصطدمت سفينتا شحن بحطام القطع، على ما لاحظت وكالة فرانس برس.

خطر

وقال إيغور سكوندريك، لوكالة فرانس برس، من قاربه: "في كل عام، نرى الحطام عند انخفاض مستوى المياه".

وطوال عقود، كان هذا الصياد يعتمد على حطام السفن لوضع شباكه وصيد أسماك السلور والشبوط المختبئة في زوايا السفن الغارقة.

ولاحظ أنه "المكان الذي يوجد فيه أعلى تركيز للأسماك، ومن الأسهل بكثير اصطيادها" في هذا الموقع. لكنّ هذا الواقع بات قاب قوسين أو أدنى من أن يتغير.

ففي أغسطس، بدأت عملية واسعة لإزالة السفن النازية من المياه. وخصص البنك الأوروبي للاستثمار وإطار الاستثمار في غرب البلقان مبلغ 30 مليون يورو لهذا المشروع.

وتوقعت السلطات الصربية إنجاز المهمة بالكامل خلال عام ونصف عام. وقال وزير الإعمار والنقل والبنى التحتية الصربي غوران فيسيتش: "نأمل في انتشال 21 سفينة في الأشهر المقبلة".

وكانت كاسحة ألغام أول قطعة انتُشِلَت في أغسطس، ووُضِعَت على اليابسة من دون وقوع أي حادث. وتتطلب هذه العملية قدراً كبيراً من الحذر والمهارة للحؤول دون حصول انفجار.

وأوضح تريلوفيتش أن "السفن مليئة بالألغام والمتفجرات التي يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة إذا انفجرت".

وأضاف: "عندما جاء الغواصون لإلقاء نظرة على حطام السفن قبل بضع سنوات ورأوا ما هو موجود، أدركنا الخطر الذي كانت براهوفو تواجهه".

ومن المفترض أن يكون بوسع قادة السفن التي تبحر في مياه الدانوب أن يتنفسوا الصعداء قليلاً في غضون 18 شهراً، إذ لن يعودوا عرضة للاصطدام بالسفن الحربية النازية.

أما الصيادون فيخشون فقدان موقع كان سنواتٍ يتيح لهم ملء شباكهم ويدرّ عليهم المداخيل. وقال إيغور سكوندريك: "لقد أفدنا من (هذه السفن) كثيراً".