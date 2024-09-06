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بالفيديو إحباط تهريب كيلو غرام ونصف الكيلو من الهيروين النقي إلى البلاد عبر منفذ الشحن الجوي

9/6/2024 9:19:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحبط رجال المكافحة في قطاع الأمن الجنائي محاولة تهريب نحو كيلو غرام ونصف الكيلو من مادة الهيروين النقي إلى البلاد، وتم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من إحدى الدول الآسيوية عبر منفذ الشحن الجوي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المخدرات تخصه وشركاءه خارج البلاد، بقصد الاتجار، وتمت احالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية
اللازمة
بحقه.

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