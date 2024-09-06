بالفيديو إحباط تهريب كيلو غرام ونصف الكيلو من الهيروين النقي إلى البلاد عبر منفذ الشحن الجوي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحبط رجال المكافحة في قطاع الأمن الجنائي محاولة تهريب نحو كيلو غرام ونصف الكيلو من مادة الهيروين النقي إلى البلاد، وتم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من إحدى الدول الآسيوية عبر منفذ الشحن الجوي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المخدرات تخصه وشركاءه خارج البلاد، بقصد الاتجار، وتمت احالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية
اللازمة
بحقه.
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