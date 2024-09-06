وزير الصناعة يبحث مع السفير البريطاني فرص التعاون المشترك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة فرص التعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وأكد كامل الوزير – خلال اللقاء – عمق العلاقات المصرية البريطانية، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجال الصناعة خاصة أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم ومنها الدول الأوروبية وبريطانيا.
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واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الصناعية والتجارية لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية الموقعة عام 2022، ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
كما ناقش وزير الصناعة مستجدات التعاون في مشروع المونوريل (شرق وغرب النيل) مؤكدا أهمية مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة باعتباره نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وأشار كامل الوزير إلي أنه من المخطط التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية وحتى محطة مسجد المشير في أكتوبر القادم.
ومن جانبه، أشار السفير البريطاني إلى أهمية التعاون مع الجانب المصري في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والصناعة، مستعرضا عدد من المشروعات والمصانع البريطانية في مصر مؤكدا اهتمام الشركات البريطانية بالتعاون في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة والنظيفة.
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