وزير الصناعة يبحث مع السفير البريطاني فرص التعاون المشترك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة فرص التعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأكد كامل الوزير – خلال اللقاء – عمق العلاقات المصرية البريطانية، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجال الصناعة خاصة أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم ومنها الدول الأوروبية وبريطانيا.

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واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الصناعية والتجارية لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية الموقعة عام 2022، ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

كما ناقش وزير الصناعة مستجدات التعاون في مشروع المونوريل (شرق وغرب النيل) مؤكدا أهمية مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة باعتباره نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشار كامل الوزير إلي أنه من المخطط التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية وحتى محطة مسجد المشير في أكتوبر القادم.

ومن جانبه، أشار السفير البريطاني إلى أهمية التعاون مع الجانب المصري في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والصناعة، مستعرضا عدد من المشروعات والمصانع البريطانية في مصر مؤكدا اهتمام الشركات البريطانية بالتعاون في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة والنظيفة.