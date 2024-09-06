الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع وسط ترقب لبيانات وظائف

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل رئيسية اليوم الجمعة بعدما أرسلت أرقام تتعلق بسوق العمل إشارات متباينة قبل بيانات وظائف شهرية مهمة ستصدر في وقت لاحق من اليوم ومن المرجح أن تحدد وتيرة تيسير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.03 بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض بنحو 0.2 بالمئة الليلة الماضية ولامس 100.96 للمرة الأولى منذ 29 أغسطس . وانخفض على مدار الأسبوع بنحو 0.7 بالمئة.

وأظهر تقرير أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجع الأسبوع الماضي مع بقاء حالات التسريح منخفضة.

وساعد ذلك في تهدئة المخاوف من تدهور سريع في سوق العمل بعد أن أظهرت أرقام صدرت في اليوم السابق أن نمو الوظائف في القطاع الخاص تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة في أغسطس .

وأبقت البيانات المتباينة المتعاملين في حالة ترقب قبل صدور بيانات لأعداد الوظائف اليوم الجمعة.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس

ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

واستقر الدولار عند 143.25 ين بعد انخفاضه إلى 142.855 خلال الليل للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس بضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستقر اليورو عند 1.1112 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله أمس الخميس عند 1.11195 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني تغيرا طفيفا إلى 1.31755 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى سجله الليلة الماضية عند 1.31855 دولار وكان الأقوى منذ 30 أغسطس .

أما الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر فتراجع قليلا إلى 0.6739 دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 56167 دولارا وتحاول التعافي من هبوطها لأدنى مستوى في شهر تقريبا عند 55575.78 دولار الذي سجلته هذا الأسبوع.

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