أمريكا تتهم قراصنة روس باستهداف أوكرانيا ودول بالناتو



أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن اتهامات جديدة وجهتها

ضد خمسة من أعضاء بوكالة المخابرات العسكرية الروسية.

وادعت وزارة العدل الأمريكية أن خمسة ضباط في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية (جي أر يو) شاركوا في هجمات إلكترونية "تدميرية" استهدفت أنظمة الكمبيوتر المدنية في أوكرانيا وحول العالم.

وبحسب الوزارة فإن الضباط الخمسة، بالإضافة إلى مدني كان بالفعل قيد الاتهام بتهمة التآمر لارتكاب التسلل إلى الحواسيب، "تورطوا في مؤامرة لاختراق، ونسخ البيانات، وتسريب المعلومات التي تم الحصول عليها من، وتدمير أنظمة الكمبيوتر المرتبطة بالحكومة الأوكرانية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقالت الوزارة في بيان: "قام المتهمون بذلك من أجل زرع الخوف بين المواطنين الأوكرانيين بشأن سلامة أنظمة حكومتهم وبياناتهم الشخصية".

وجرى استهداف أنظمة وبيانات الحكومة الأوكرانية، وكذلك الدول التي قدمت دعما لأوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة و25 دولة أخرى من دول الناتو، حسبما ذكرت وزارة العدل.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن: "حملة ويسبر جيت التي شنتها مديرية المخابرات الرئيسية الروسية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية وأنظمة الحكومة التي لا قيمة عسكرية لها، هي مثال على استخفاف روسيا البغيض بالمدنيين الأبرياء أثناء شنها غزوها غير العادل".

وأضاف:"تظل وزارة العدل متحدة مع شركائنا وحلفائنا في دعم الشعب الأوكراني في أعقاب الغزو غير القانوني وغير العادل من روسيا".

وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن المتهمين.