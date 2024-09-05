انتهاء أزمة ((220 يوم)) لكريم فهمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بدأت أسرة مسلسل «220 يوم» للفنان كريم فهمي تصوير المشاهد الأولى منه، بعد انتهاء الأزمة التي تسببت في تأجيل التصوير مرات عدة، حيث بدأ فريق العمل بتصوير المشاهد الأولى خارج القاهرة، وانتقل الأبطال لاستكمال المشاهد في منطقة مصر الجديدة.
مسلسل «220 يوم»، مكون من 15 حلقة، وهو بطولة: كريم فهمي وصبا مبارك وعلي الطيب وحنان سليمان وعايدة رياض وميرا دياب ولينا صوفيا وغيرهم من الوجوه الشابة، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، إخراج كريم العدل.
من ناحية أخرى، يستعد كريم لمشاركة الفنانة
ياسمين عبدالعزيز في عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل «ونحب تاني ليه» في رمضان 2020.
وبدأت ياسمين وكريم جلسات التحضير للمسلسل مع السيناريست عمرو محمود ياسين والشركة المنتجة له، للاتفاق على تفاصيله وترشيح فريق العمل للبدء بالتصوير في أقرب وقت ممكن، والمسلسل مكون من 30 حلقة.
وكان آخر أعمال كريم فهمي مشاركته كضيف شرف في فيلم «السرب» الذي تدور أحداثه حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا على يد التنظيم الإرهابي «داعش» في درنة بليبيا، والفيلم بطولة: أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.
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