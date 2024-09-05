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انتهاء أزمة ((220 يوم)) لكريم فهمي

9/5/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت أسرة مسلسل «220 يوم» للفنان كريم فهمي تصوير المشاهد الأولى منه، بعد انتهاء الأزمة التي تسببت في تأجيل التصوير مرات عدة، حيث بدأ فريق العمل بتصوير المشاهد الأولى خارج القاهرة، وانتقل الأبطال لاستكمال المشاهد في منطقة مصر الجديدة.
مسلسل «220 يوم»، مكون من 15 حلقة، وهو بطولة: كريم فهمي وصبا مبارك وعلي الطيب وحنان سليمان وعايدة رياض وميرا دياب ولينا صوفيا وغيرهم من الوجوه الشابة، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، إخراج كريم العدل.
من ناحية أخرى، يستعد كريم لمشاركة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل «ونحب تاني ليه» في رمضان 2020.
وبدأت ياسمين وكريم جلسات التحضير للمسلسل مع السيناريست عمرو محمود ياسين والشركة المنتجة له، للاتفاق على تفاصيله وترشيح فريق العمل للبدء بالتصوير في أقرب وقت ممكن، والمسلسل مكون من 30 حلقة.
وكان آخر أعمال كريم فهمي مشاركته كضيف شرف في فيلم «السرب» الذي تدور أحداثه حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا على يد التنظيم الإرهابي «داعش» في درنة بليبيا، والفيلم بطولة: أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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