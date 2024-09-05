بلينكن: توافقنا على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن: توافقنا على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تم
التوافق على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن ما تزال هناك قضايا حرجة.
وأضاف أن هناك أمورا ما تزال عالقة في مفاوضات
وقف إطلاق النار وإطلاق "الرهائن".
وتابع بلينكن: "منخرطون في محادثات نشطة
مع شركائنا في قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة". (الجزيرة
نت)
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