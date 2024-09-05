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بلينكن: توافقنا على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تم التوافق على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن ما تزال هناك قضايا حرجة.
وأضاف أن هناك أمورا ما تزال عالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق "الرهائن".

وتابع بلينكن: "منخرطون في محادثات نشطة مع شركائنا في قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة". (الجزيرة نت)

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