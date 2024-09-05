خسائر العمال تتفاقم رغم تواصل التعافي العالمي من تداعيات الجائحة

التراجع الأكثر وضوحاً في حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2019 كان في إفريقيا والأمريكتين والدول العربية

لم تشهد حصة العمال أي تحسن من مكاسب الناتج الاقتصادي العالمي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدناه بعد جائحة ((كوفيد 19))، وذلك وفقاً للبيانات التي تشير إلى اتساع حجم التفاوت الاقتصادي، خاصة مع تسارع وتيرة طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتظهر تقديرات لمنظمة العمل الدولية أن الحصة التي يكسبها الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص من الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت من 52.9 في المائة في عام 2019 إلى 52.3 في المائة في عام 2022 ولم تشهد أي تحسن في العامين التاليين. يشير هذا الاتجاه إلى تسارع الانحدار المستمر منذ فترة طويلة.

وأضافت منظمة العمل الدولية إن حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت بنسبة 1.6 نقطة مئوية منذ أن بدأت في نشر البيانات لأول مرة في عام 2004 - وهو ما يمثل خسارة قدرها 2.4 تريليون دولار بعد تعديل التضخم - وأن 40 في المائة من هذا الانخفاض حدث منذ عام 2019.

وقال ستيفن كابسوس، رئيس قسم تحليل البيانات في منظمة العمل الدولية، إن هذا التراجع ((يمثل مؤشراً قوياً على تزايد التفاوت)) بين العمال والأثرياء، وينبغي أن ينبه كذلك صناع السياسات إلى مخاطر الأضرار التي يمكن أن يلحقها التغيير التكنولوجي بالعمال.

ويُنظَر إلى انخفاض حصة العمالة في الناتج المحلي الإجمالي على أنه أمر مقلق بالفعل لأن الدخل من العمل يميل إلى التوزع بالتساوي نسبياً، في حين يميل دخل رأس المال، الذي يكسبه أصحاب الأصول، إلى التركز بين الأثرياء.

ويقدم خبراء الاقتصاد تفسيرات مختلفة حول سبب استمرار انكماش حصة العمال من الكعكة بمرور الوقت، ويشمل ذلك العولمة، وتراجع قوة النقابات، وصعود الشركات ((الخارقة)) التي تعطي موظفيها أرباحاً أقل، لكن التغييرات التكنولوجية تعد المشتبه به الرئيسي. فقد ذكرت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث السياسة الاقتصادية أن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي ((قد تكون أكثر تحيزاً لرأس المال من أشكال التقدم التكنولوجي السابقة)).

وقال كابسوس إن انخفاض حصة العمالة في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 يتسق مع أدلة على موجات سابقة من الابتكار تضرب ساعات العمل والأرباح، مشيراً إلى أنه ((من الواضح بالتأكيد أن التكنولوجيا تلعب دوراً)).

وقالت منظمة العمل الدولية إنه في حين أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي لن تسبب بالضرورة نفس التأثيرات التي أحدثتها الابتكارات السابقة، فإن ((الارتباط بين التقدم التكنولوجي والرفاهية المادية بعيد كل البعد عن أن يكون أمراً مضموناً))، مما يجعل من الضروري توجيه الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي ((لضمان توزيع فوائده على نطاق واسع)).

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن التراجع الأكثر وضوحاً في حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 كان في إفريقيا والأمريكتين والدول العربية. أما في آسيا والمحيط الهادئ فلم يكن هناك سوى تغيير متواضع، بينما شهدت أوروبا وآسيا الوسطى انخفاضاً بنسبة 1.8 نقطة مئوية بين عامي 2019 و2022، تلاه انتعاش جزئي.

وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة هي المصدر الرئيسي للبيانات عبر البلدان حول توزيع الناتج المحلي الإجمالي بين العمالة ورأس المال، لأنها تأخذ في الاعتبار الأرباح من العمل الحر، والتي تلعب دوراً كبيراً في البلدان النامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز