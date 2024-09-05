Friday, 06 September 2024 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اسـتشهـاد سـتـة فــلسـطينيين بـنيران إسرائيلية فـي طـوبـاس بالضفة الغربية

9/5/2024 7:27:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوباس‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأكّد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬وإصابة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬سيارة‭ ‬بطوباس‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنّه‭ ‬شنّ‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬ضدّ‭ ‬مسلّحين‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬

وبينما‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬حصيلة،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬قتلهم‭ ‬محمد‭ ‬زكريا‭ ‬الزبيدي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جنين‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬نجل‭ ‬زكريا‭ ‬الزبيدي،‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى،‭ ‬الجناح‭ ‬المسلّح‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعّمها‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭. ‬

وفرّ‭ ‬الزبيدي‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬جلبوع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعتقل‭ ‬مجددا‭ ‬إثر‭ ‬مطاردة‭ ‬استمرّت‭ ‬أياما‭.

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طوباس،‭ ‬حيث‭ ‬سُمع‭ ‬دويّ‭ ‬انفجارات‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬شخص‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭. ‬

وتحدّث‭ ‬السائق‭ ‬إياد‭ ‬دغارمة‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬تحليق‭ ‬‮«‬كثيف‭ ‬للطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فوق‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بـجرائم‭ ‬حرب‭ ‬ترتكبها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ونعت‭ ‬‮«‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ارتقوا‭ ‬بفعل‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬بطوباس‮»‬‭. ‬

MENAFN05092024000055011008ID1108642819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث