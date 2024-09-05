اسـتشهـاد سـتـة فــلسـطينيين بـنيران إسرائيلية فـي طـوبـاس بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوباس - الوكالات: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس استشهاد ستة فلسطينيين بجروح خطرة في ضربة استهدفت سيارة في طوباس في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان سقوط «ستة شهداء وإصابة خطرة في قصف سيارة بطوباس».
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه شنّ ثلاث غارات جوية ضدّ مسلّحين في طوباس.
وبينما لم يعلن حصيلة، قال الجيش إن بين من قتلهم محمد زكريا الزبيدي من منطقة جنين.
وأوضح أنه نجل زكريا الزبيدي، القائد العسكري في كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلّح لحركة فتح التي يتزعّمها محمود عباس.
وفرّ الزبيدي من سجن جلبوع الإسرائيلي مع ستة فلسطينيين آخرين في عام 2021، قبل أن يعتقل مجددا إثر مطاردة استمرّت أياما.
وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّ قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة للاجئين في محافظة طوباس، حيث سُمع دويّ انفجارات.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد شخص بنيران القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة.
وتحدّث السائق إياد دغارمة (34 عاما) عن تحليق «كثيف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق مدينة طوباس».
وندّدت حركة حماس بـجرائم حرب ترتكبها القوات الإسرائيلية، ونعت «الشهداء الذين ارتقوا بفعل هذا العدوان الغاشم على مخيم الفارعة بطوباس».
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