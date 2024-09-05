اسـتشهـاد سـتـة فــلسـطينيين بـنيران إسرائيلية فـي طـوبـاس بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوباس‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وأكّد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬وإصابة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬سيارة‭ ‬بطوباس‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنّه‭ ‬شنّ‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬ضدّ‭ ‬مسلّحين‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬

وبينما‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬حصيلة،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬قتلهم‭ ‬محمد‭ ‬زكريا‭ ‬الزبيدي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جنين‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬نجل‭ ‬زكريا‭ ‬الزبيدي،‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى،‭ ‬الجناح‭ ‬المسلّح‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعّمها‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭. ‬

وفرّ‭ ‬الزبيدي‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬جلبوع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعتقل‭ ‬مجددا‭ ‬إثر‭ ‬مطاردة‭ ‬استمرّت‭ ‬أياما‭.

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وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طوباس،‭ ‬حيث‭ ‬سُمع‭ ‬دويّ‭ ‬انفجارات‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬شخص‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭. ‬

وتحدّث‭ ‬السائق‭ ‬إياد‭ ‬دغارمة‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬تحليق‭ ‬‮«‬كثيف‭ ‬للطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فوق‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بـجرائم‭ ‬حرب‭ ‬ترتكبها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ونعت‭ ‬‮«‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ارتقوا‭ ‬بفعل‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬بطوباس‮»‬‭. ‬