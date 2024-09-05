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الليلة يوسف العماني ضيف ليالي السعود

9/5/2024 7:26:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
يواصل البرنامج الأسبوعي «ليالي السعود» استضافته للمطربين الكبار والشباب عبر أثير محطة كويت fm، حيث يستضيف في حلقته التي تبث مساء اليوم «الجمعة» المطرب المميز يوسف العماني، وذلك للحديث عن جديده ومفاجآته المقبلة لجمهوره في الكويت والخليج والوطن العربي.
البرنامج مدته ساعتان من 9:00م حتى 11:00م وهو من تقديم منية الحجي وخالد السويدان، ومن إعداد أميرة نجم وغانم فايز، ومن إخراج سالم الراشد وتتصدى للهندسة الإذاعية لولوة الجريد.
يذكر أن الفرقة الموسيقية تتكون من عازف الكمان المايسترو أحمد الزنكي وسعد الطاهر وعازف القانون وليد شكري، وعازفة القانون مارينا، وعازف الناي تامر ناجي، وعازف التشللو باسم نبيل، وعازف الكيبورد د.حامد الكوت، وعازف العود يوسف العريفان، وعازفي الإيقاع مشعل المقهوي، محمد السبيعي، عبدالعزيز القعيد، وحمد السعيد.

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