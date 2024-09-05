الليلة يوسف العماني ضيف ليالي السعود

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشار جاسم الكندري
يواصل البرنامج الأسبوعي «ليالي السعود» استضافته للمطربين الكبار والشباب عبر أثير محطة كويت fm، حيث يستضيف في حلقته التي تبث مساء اليوم «الجمعة» المطرب المميز يوسف العماني، وذلك للحديث عن جديده ومفاجآته المقبلة لجمهوره في الكويت والخليج والوطن العربي.
البرنامج مدته ساعتان من 9:00م حتى 11:00م وهو من تقديم منية الحجي وخالد السويدان، ومن إعداد أميرة نجم وغانم فايز، ومن إخراج سالم الراشد وتتصدى للهندسة الإذاعية لولوة الجريد.
يذكر أن الفرقة الموسيقية تتكون من عازف
الكمان المايسترو أحمد الزنكي وسعد الطاهر وعازف القانون وليد شكري، وعازفة القانون مارينا، وعازف الناي تامر ناجي، وعازف التشللو باسم نبيل، وعازف الكيبورد د.حامد الكوت، وعازف العود يوسف العريفان، وعازفي الإيقاع مشعل المقهوي، محمد السبيعي، عبدالعزيز القعيد، وحمد السعيد.
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