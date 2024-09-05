ممارسة الرياضة مطلب شرعي وملء لفراغ الشباب



الخراز: قـام بها النبي صلى الله عليه وسلم وشجع عليهـا وجعـل تعليمها للأبنـاء حقاً لهـم لأهميتها

الغانم: «العدو» ضمن المسارعة إلى الخير وتعتبر رياضة روحية وجسمية اشتهر بها العرب الشمري: علاقة وطيدة بين ممارسة الرياضة والطب العلاجي لحياة تحقق التوازن بين الجسد والعقل



شجع الإسلام على ممارسة الرياضة والمداومة عليها، حيث إنها تنمي الجسد وتعلم القوة، فما مشروعية القيام بالرياضة؟ وما الضوابط الشرعية لذلك؟ وما الألعاب المسموح بها؟ وما علاقة الرياضة بالطب العلاجي والعلاج الطبيعي؟

الرياضة مطلوبة

يؤكد د.خالد جمعة الخراز أن ممارسة الرياضة أمر مشروع قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وشجع عليه، وجعل تعليم الناشئة هذه الرياضات حقا لهم على من يتولى أمرهم، وقد مارس رسول الله صلى الله عليه وسلم رياضة العدو مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد روي عنها أنها قالت: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنا جارية «أي صغيرة السن» فقال لأصحابه: تقدموا فتقدموا ثم قال: تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت ايضا معه في سفر فقال لأصحابه: تقدموا ثم قال: تعالي أسابقك ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم «أي ثقلت» فقلت: وكيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال، فقال: لتفعلن، فسابقته فسبقني فقال: هذه بتلك».

كما مارس الرسول صلى الله عليه وسلم رياضة المصارعة مع ركانة بن عبد يزيد فقد رُوِيَ عن سعيد بن جبير“أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان بالبطحاء، فأتى عليه رُكانة بن يزيد ومعه قطيع من الغنَم، فقال له: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تسبِقُني؟ «أي ما تعطيني إن سبقتكَ» قال: شاة من غنمي، فصارعَه، فصرعَه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخذ شاةً من غنمه، قال ركانة: هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى، ذكر ذلك مرارًا، وفي كل مرة كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصرعه، فقال ركانة: يا محمد، والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني، فأسلمَ ركانة، فردَّ عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ غنمه.

ولفت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مارس رياضة الرماية مع نفر من قبيلة أسلم فقد روي عن سلمة بن الأكوع قال: مَرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى نَفَرٍ مِن أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ، فإنَّ أَبَاكُمْ كانَ رَامِيًا ارْمُوا، وأَنَا مع بَنِي فُلَانٍ قالَ: فأمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بأَيْدِيهِمْ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ.

فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ نَرْمِي وأَنْتَ معهُمْ، قالَ: ارْمُوا وأَنَا معكُمْ كُلِّكُمْ.، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قيادة الخيل والعدو بها، مشيرا الى ان الرياضة في الإسلام تهدف الى القوة والصحة البدنية وأن تمارس بالضوابط الشرعية في اللباس وغيره.

وأضاف: وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء أمور الناشئة بتعليمهم الرياضات المختلفة، وجعل ذلك حقا لهؤلاء النشء على من يتولون أمورهم، فقد روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل».

وحول رياضة النساء، قال م.الخراز: هناك ضوابط شرعية للمرأة لممارسة الرياضة في مجال نسائي، والالتزام بستر العورة وعدم التبرج وعدم الاختلاط، فتكون ممارسة الرياضة للنساء جائزة ولا شيء فيها.

ضوابط

ويضيف الشيخ صالح الغانم قائلا: مظاهر الرياضة البدنية في الإسلام كثيرة، ويشتمل كثير منها على رياضة الأعضاء، بالإضافة الى رياضة الروح واستقامة السلوك، كالصلاة بما فيها من طهارة وحركات لمعظم أجزاء الجسم، وكذلك الحج ومناسكه المتعددة، وزيارة الاخوان وعيادة المرضى والمشي الى المساجد وجميع أنواع الأنشطة الاجتماعية تمرين وتدريب لأعضاء الجسم وتقوية له. وبين الغانم ان الرياضات المعروفة في الإسلام تسع رياضات وهي العدو الذي يعتبر تدريبا على سرعة المشي، كما ان العدو داخل ضمن المسارعة الى الخير فيعتبر مسارعة روحية وجسدية، وقد اشتهر العرب في سرعة العدو وكذلك ركوب الخيل والحيوانات الأخرى والمسابقة عليها.

وأشار الغانم الى شهرة العرب منذ القدم بالفروسية، فقد كان الناشء منهم لا يصل الى الثامنة حتى يتحتم عليه ان يتعلم ركوب الخيل، والله تعالى قد أشار اليها في قوله تعالى: (والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا) فهي من أهم أدوات الحرب، كما قال تعالى عنها في السلم: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعناية بها وقال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل).

وأشار الغانم إلى ان رياضات الإسلام متنوعة، منها الرماية ومنها النقاف عند العرب وهو اللعب بالسلاح وهو أصل المبارزة بالسلاح المعروفة في شكلها الحالي، وان من صوره رقص الحبشة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم منهم في المسجد فكان عبارة عن حركات رياضية تصاحبها السهام، ومنها الرياضات أيضا المصارعة وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأُسد الجمحي وكان رجلا شديدا بلغ من قوته انه كان يقف على جلد البقرة ويتجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفرق الجلد ولا يتزحزح عنه.

وشرح الغانم ان رياضة رفع الأثقال وألعاب القوى المعروفة الآن كانت تعرف باسم (الربع) وهو ان يرفع الحجر باليد يفعل ذلك لتعرف شدة الرجل، والربيعة والمربوع هو الحجر الذي يرفع، وكذلك كان يعرف أيضا عند العرب القفز والوثب العالي باسم «القفيزي»، حيث توضع عارضة خشبية يتقافزون عليها ولها نظام خاص لإجادتها (عيون الأخبار لابن قتيبة ص 133) وكذلك لعبة البولو والسباحة.

الطب العلاجي

من جهته، يقول المعالج بالطب القديم والطب الرياضي خالد الشمري: الطب الرياضي أحد الاختصاصات في الطب ويعني بحث وعلاج التطورات والتغييرات الوظيفية والتشريحية والمرضية المختلفة في جسم الإنسان ويعتبر إنتاجا لنشاطه الحركي في الظروف العادية والمختلفة كمتلازمة الإفراط في التدريب او الالتهابات الوترية، كما انه يبحث ايضا العلاقات التطبيقية الوثيقة لمختلف الفروع الطبية بأداء وممارسة النشاط العادي والرياضي للفرد، ويعمل الطب الرياضي على سد الفجوة بين العلم والممارسة في تعزيز التمارين والصحة وفي التقييم العلمي ودراسة وفهم الأداء الرياضي والطب الرياضي.

وعن العلاقة بين ممارسة الرياضة وتحسين التركيز، قال الشمري: عند ممارسة التمارين الرياضية يزداد تدفق الدم الى الدماغ، مما يعزز نشاط الخلايا العصبية وتحفيز اتصالاتها مما يؤدي ذلك الى تحسين التركيز والانتباه، بالإضافة الى ذلك تعزز التمارين الرياضية المنتظمة مرونة العقل والقدرة على حجب المؤثرات الخارجية وتعزز من القدرات العقلية من تحسين الذاكرة والمهارات الإبداعية، بالإضافة الى زيادة القدرة على التركيز.

وأكد ان ممارسة الرياضة تمثل استثمارا لحياة صحية وتسهم في تحقيق التوازن بين الجسد والعقل، ما يؤدي الى تحسين جودة الحياة بشكل عام. لافتا الى ان الطب العلاجي والتمارين الرياضية مع اللياقة البدنية والوقاية والعلاج من الإصابات الرياضية ليست فقط للرياضيين بل ان الطب الرياضي يكون مصدرا رائعا لمن لا يعتبر نفسه رياضيا ولكن يريد زيادة نشاطه البدني.

وعن فائدة الطب الرياضي، قال: يساعد الطبيب الرياضي في تخفيف الآلام والشفاء العام حين تكون حالة المريض فيها جراحة فإن العلاج الطبيعي يجعل العملية أكثر قابلية للنجاح، كما ان الطب الرياضي يجعل المرضى أقل عرضة للإصابات ويحسن من الحركة، حيث ان التمارين التي يمنحها المعالج الفيزيائي تساعد على تقوية العضلات وبسطها.

