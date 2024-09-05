المدير العام لمعهد الإدارة العامة: رؤية سامية تعزز حقوق الإنسان وتطور المنظومة الحقوقية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشادت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة بالمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي شمل العفو عن 457 محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكدت المدير العام أن هذا المرسوم الملكي يعكس الرؤية السامية لجلالته في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، بما يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي، واحترام الحقوق والواجبات، وتحقيق التوازن المنشود بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية، في ظل الثقافة البحرينية الأصيلة وروح الأسرة الواحدة.
وأشادت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تعزز حقوق الإنسان كجزء من الثوابت الوطنية الراسخة.
وأكدت التطور والتحديث المستمر الذي تشهده المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، التي تستند إلى ميثاق العمل الوطني، ودستور المملكة، والتشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة.
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