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المدير العام لمعهد الإدارة العامة: رؤية سامية تعزز حقوق الإنسان وتطور المنظومة الحقوقية في البحرين

9/5/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بالمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬457‭ ‬محكومًا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأكدت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالته‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المنشود‭ ‬بين‭ ‬العقوبة‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وروح‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭.‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭.
‬وأكدت‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ودستور‭ ‬المملكة،‭ ‬والتشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

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