شركة القدس للتأمين تطلق برنامجها التدريبي أكاديمية JICO

يأتي هذا الإطلاق كجزء من استراتيجية الشركة والتي تُركّز على بناء القدرات الداخلية وتطويرها. وتلتزم القدس للتأمين بالاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية من خلال توفير مسارات مهنية واضحة وفرص متجددة للتطوير الذاتي. من خلال هذه الأكاديمية، تسعى القدس للتأمين إلى تمكين موظفيها من تحقيق التقدم داخل الشركة، وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية فيها مستقبلاً.



وفي هذا الصدد، قال عماد مرار، الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين: "في القدس للتأمين، نؤمن بأن قوة شركتنا تكمن في إمكانيات موظفينا. وأكاديمية JICO هي تجسيد لالتزامنا بتطوير كوادرنا وإعدادهم لتولي قيادة الشركة في المستقبل".



برنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين".



يُعد برنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين" البرنامج الأبرز في الأكاديمية، وهو عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تمتد لخمسة أسابيع، تم تصميمها خصيصًا لموظفي القدس للتأمين. ويُعتبر هذا البرنامج جوهر التزام الشركة بتعزيز النمو ورعاية الجيل القادم من القادة داخل الشركة. تم تصميم برنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين" لتطوير المهارات القيادية الجوهرية من خلال تجارب تعليمية تفاعلية وإرشاد من قِبَل نخبة من كبار قادة الأعمال في الأردن. سيخضع المشاركون في البرنامج لمنهج شامل يهدف إلى تعزيز التطوير الشخصي والمهني، مما يضمن إعدادهم بشكل مثالي لمواجهة تحديات بيئة العمل الحديثة. يغطي البرنامج مجموعة من المواضيع الحيوية مثل أنماط القيادة، وإدارة المشاريع، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والكتابة المهنية، والاحترافية، والشبكات الرقمية.

المزيد من التفاصيل حول أكاديمية JICO وبرنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين"، متوفر على صفحات القدس للتأمين في منصات التواصل الاجتماعي.



















