بعد غلق سوق الانتقالات.. النصر يستخدم الورقة السحرية لضم أهم صفقاته



جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي السعودي قد قدم عرضًا قيمته 20 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب لصفوفه.



وأوضحت الصحيفة أن الصفقة من المنتظر أن تتم خلال ساعات قليلة، حال نجح النصر في إقناع اللاعب الذي لا يملك عروضًا عديدة في الوقت الحالي.



كيف يتم النصر بعد غلق سوق الانتقالات؟

صحيح أن سوق الانتقالات السعودية قد انتهت بحلول أول ساعات الثالث من شهر سبتمبر الجاري، لكن هذا لا يعني أن الأندية ستتوقف عن القيام بصفقات.



فبحسب ما تسمح القوانين التنظيمية للانتقالات يحق لأي فريق أن يضم أي لاعب حر دون التقيد بالمواعيد الاعتيادية في "الميركاتو".



وهذا يعني أن النصر يحق له التعاقد مع رابيو دون أدنى مشكلة، وليس لاعب الوسط الفرنسي فقط، ولكن أي لاعب حر في الوقت الراهن وغير مرتبط بعقد مع فريق آخر.

لماذا رابيو هو الصفقة التي تنقص النصر؟

استطاع النصر أن يقوم بعدة صفقات جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ مما أخذ الفريق نحو تطوير واضح في شكله النهائي.



معظم تلك الصفقات جاءت في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن لا بأس، فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي على الإطلاق.



ضم النصر سالم النجدي، ودعم من خلاله مركز الظهير الأيسر، ثم ويسلي ودعم به مركز الظهير الأيمن، وبينتو في حراسة المرمى وأنجيلو في الجناح الأيمن، وأخيرًا محمد سيماكان في قلب الدفاع.



وكانت الصفقة التي تنقص الفريق، والتي تسببت في صداع له منذ الموسم الماضي هي صفقة ضم لاعب في المحور، يستطيع إيجاد حلول في مركز وسط الملعب الدفاعي، ويقوم ببعض المهام الهجومية التي لا تؤثر على دوره في النصف الخلفي من الملعب.

مطلب جماهيري

مع كل إعلان لصفقة من الصفقات التي تحدثنا عنها بالأعلى لم تكن جماهير النصر لديها سيرة سوى ضم لاعب وسط ملعب ثالث أو محور.



كان الأمر واضحًا وجليًا لمعظم الجماهير، أكثر من دعم أي مركز آخر في الفريق، ومع ذلك فلم يحدث، وأن حاول النصر حسم الأمر مبكرًا، حتى أن سوق الانتقالات قد تم إغلاقها وها هو "العالمي" يفكر في صفقة تنقذ ما يمكن إنقاذه.

الخلاصة

قد تكون صفقة رابيو هي الأفضل لجماهير النصر وللفريق في الصيف الجاري لو تمت بالفعل في ظل الخصائص الرائعة التي يمتلكها النجم الفرنسي في وسط الملعب وخبرته الكبيرة في الملاعب.



لكن في نهاية المطاف، لا تزال الأحاديث عن الصفقة لا تتجاوز مجرد كونها كلمات، وعندما يتم ترجمتها على أرض الواقع ربما يمكننا الحكم بشكل أوضح على مدى نجاحها أو فشلها.