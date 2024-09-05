الاحتلال يجبر عائلات من أحياء الدمج وجورة الذهب في مخيم جنين على إخلاء منازلها

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في حي الدمج وجورة الذهب في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت ست عائلات على ترك منازلها في أحياء الدمج وجورة الذهب، والتوجه إلى قرى غرب جنين بواسطة سيارات الإسعاف

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومنذ بدء عدوانها على مدينة جنين ومخيمها أخلت مئات المواطنين من منازلهم بطريقة قسرية.