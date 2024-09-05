نفيديا تنفي بقوة مزاعم السلوك غير التنافسي بعد تحقيق وزارة العدل الأمريكية

(MENAFN
) نفت شركة نفيديا بقوة الاتهامات المتعلقة بسلوك غير تنافسي بعد تقارير تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق في الشركة بسبب انتهاكات محتملة لقوانين المنافسة، ووفقًا لأحد الصحف، طلبت وزارة العدل مستندات من نفيديا لفحص ما إذا كانت الشركة قد شاركت في ممارسات تعيق العملاء عن تبديل الموردين أو تمنع المنافسين من تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم، وفي ردها، أكدت المتحدثة باسم شركة نفيديا، التي تتخذ من سانتا كلارا مقرًا لها، أن نجاح الشركة يعتمد على الجدارة، مدعومًا بدراسات معيارية واختيارات العملاء.
كما أثرت أخبار التحقيق من وزارة العدل بشكل كبير على أداء أسهم نفيديا، حيث هبطت أسهم الشركة بنحو 9.5 بالمئة لتصل إلى 108 دولارات، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ 19 أبريل، عندما تراجعت الأسهم بنسبة 10 بالمئة، وجعل هذا الانخفاض نفيديا واحدة من أسوأ الشركات أداءً في مؤشري ستاندرد آند بورز 500وناسداك، حيث تراجعت قيمتها السوقية بمقدار 278.9 مليار دولار إلى 2.649 تريليون دولار—وهو أكبر خسارة لقيمة السوق في يوم واحد تم تسجيلها على الإطلاق لشركة أمريكية، وفقًا لبيانات بيانات سوق داو جونز.
في حين تلعب نفيديا، كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات، دورًا حيويًا في تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها، وتُعد هذه الوحدات أساسية لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة، التي تُستخدم لإنشاء محتوى استنادًا إلى طلبات لغوية بسيطة، واعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، كانت نفيديا تمتلك حصة سوقية قدرها 88 بالمئة في بطاقات الرسوميات، مما يبرز موقعها المهيمن في الصناعة، وفقًا لتقرير جون بيدي للأبحاث.
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