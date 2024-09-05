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انطلاق منتدى التعاون الصيني-الأفريقي في بكين لتعزيز التعاون بين الجانبين

9/5/2024 2:25:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اجتمع عشرات القادة الأفارقة في بكين، اليوم الخميس، لحضور قمة تسلط الضوء على نفوذ الصين المتنامي في القارة التي تأمل أن تكون حليفا رئيسيا لها في التصدي للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

واقترح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على الزعماء الافارقة المجتمعين تعزيز العلاقات مع جميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين إلى "المستوى الاستراتيجي".

وقال شي خلال حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي "ساد بيننا التفاهم والدعم دائما، وضربنا مثالا لنوع جديد من العلاقات الدولية".

وأصبحت الصين لاعبا رئيسا في أفريقيا منذ تأسيس المنتدى عام 2000، واستثمرت شركاتها بكثافة في مجال التعدين للحصول على الموارد التي يحتاجها قطاع الصناعة الضخم لديها، وقدمت بنوك تنموية صينية قروضا لبناء سكك حديد وطرق وبنى تحتية أخرى بأنحاء القارة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها شي.

كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري ثنائي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكنها تصدر إلى القارة أكثر مما تستورد.

وفي محاولة جزئية لتقليص العجز التجاري لديهم، يسعى القادة الأفارقة للحصول على مساعدة الصين من أجل توسيع نطاق صادراتهم الزراعية ودفع اقتصاداتهم للاعتماد على الصناعة.

وقال شي إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها، وفتح سوقها بشكل أكبر جزئيا من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات القادمة من أفقر دول العالم، ومن بينها 33 دولة أفريقية.

تجاوزت العلاقات مجالي التجارة والاستثمار بين الجانبين لتتخذ طابعا سياسيا حيث تسعى الصين إلى جذب حلفاء في أفريقيا وقارات أخرى في العالم النامي لمنافسة الولايات المتحدة وتحديد المعايير التي تحكم الاقتصاد العالمي وكيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض.

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