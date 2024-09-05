منظمة الصحة العالمية: نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، اختتام المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة بنجاح، حيث تمكّن نحو 200 ألف طفل في وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى.

وتفشّى المرض في القطاع المدمّر، حيث اضطُر غالبية السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي، وقد لجأ العديد من هؤلاء النازحين إلى ملاجئ بائسة.

وفي منتصف أغسطس، سُجّلت أول إصابة بشلل الأطفال لدى رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، وهي الحالة الأولى في القطاع منذ ربع قرن.

ومنذ عام 2014، صنّفت منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال كحالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التحذير الذي تصدره الهيئة الصحية الأممية.

وتهدف حملة التحصين إلى تلقيح أكثر من 640 ألف طفل في القطاع المحاصر الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهراً.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أتاحت المرحلة الأولى من حملة التلقيح في وسط القطاع تطعيم 187 ألف طفل.

وفي تعليق على انتهاء هذه المرحلة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نحن ممتنون لالتزام جميع الأسر، والمهنيين الصحيين، والقائمين على التطعيم، الذين أسهموا في نجاح هذه المرحلة من الحملة، رغم الظروف الصعبة في قطاع غزة".

وأضاف: "نطالب بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، ونواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار".

وشارك في حملة التلقيح أكثر من 500 فريق ضمّت مجتمعة نحو 2200 من المهنيين الصحيين والاختصاصيين الاجتماعيين.

وتلقى الأطفال اللقاحات في 143 موقعاً.

ورغم انتهاء الحملة الواسعة النطاق في وسط قطاع غزة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عملية التطعيم ستستمر في أربعة مرافق صحية خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان عدم نسيان أي طفل في المنطقة.

ومن المقرر أن تطلق منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، حملة التلقيح في جنوب القطاع، حيث تأمل في تطعيم 340 ألف طفل خلال أربعة أيام.



