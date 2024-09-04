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توجيهي جديد: هل تنجح وحدة القياس والتقويم بتأسيس بنوك أسئلة مستدامة؟

9/4/2024 11:58:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – في الوقت الذي أنشأ فيه المركز الوطني لتطوير المناهج مؤخرا وحدة القياس والتقويم لتتولى مهام تطوير اختبارات وامتحانات وطنية في مختلف المجالات التعليمية وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة وفق أفضل الممارسات العالمية، أكد خبراء تربويون أهمية هذه الوحدة كونها تؤسس لنهج علمي موثوق في بناء الاختبارات والامتحانات من خلال بناء بنوك أسئلة.
وبين هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن ما يجب أن يختلف في عمل الوحدة هو أن تكون عاملة باستمرار وليست موسمية تعنى فقط ببناء الاختبارات حسب الحاجة، بل عليها مواكبة بناء المنهاج وتحديثه، وكذلك تحديث عمليات التدريس وإجراء الدراسات حول هذه الاختبارات، والاستمرار في تغذية بنوك الأسئلة بالفقرات وتجريبها وحذف غير المناسب منها، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بشروط وظروف ضمان عدالة تطبيق الاختبارات.
وكان المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة عمر أبو غليون قال في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن بنوك الأسئلة ضرورة أساسية من أجل تطوير مقاييس واختبارات تتوافر فيها درجة عالية من الصدق والثبات والعدالة والموضوعية، مضيفا أنه انسجاما مع خطة تطوير امتحان الثانوية العامة فإن أولوية وحدة القياس والتقويم في هذه المرحلة هي بناء بنوك أسئلة خاصة بامتحان الثانوية العامة.
وشدد أبو غليون على ضرورة أن تكون الأسئلة متوائمة مع محتوى المناهج وتراعي جميع المستويات المعرفية للطلبة، بما فيها المهارات العقلية العليا من تحليل وتقويم وابتكار، وأن تكون غير متحيزة ولا تعطي أفضلية لفئة من الطلبة على غيرها من الفئات.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، إن إنشاء هذه الوحدة يأتي تجسيدا لمهام المركز المحددة في نظامه التأسيسي، ذلك أن المركز، بالإضافة إلى دوره في تطوير المناهج، فإنه يتولى أيضا، بحكم نظامه، مهام إدارة الاختبارات الوطنية، ومهام الاختبار الوطني العام (التوجيهي).
وتكمن أهمية إنشاء هذه الوحدة، بحسب النعيمي، بكونها تؤسس لنهج علمي موثوق في بناء الاختبارات والامتحانات، من خلال بناء بنوك أسئلة بمواصفات سيكومترية متقدمة يمكن بسهولة توظيفها واستخدامها إذا ما أحسن بناؤها وتحديثها باستمرار، وضمان أن تكون الأسئلة، أي (الفقرات الاختبارية)، أكثر صدقا في قياس نواتج التعلم (صدق المحتوى) من حيث ارتباط الأسئلة والفقرات بمعايير التعلم المنشودة، وضمان تغطية أفضل وأوسع للمدى الواسع لنواتج التعلم، وكذلك ضمان عدالة الفقرات والأسئلة وبالتالي الاختبارات من حيث عدم تحيزها.
وقال إن بنك الأسئلة سيتيح تقديرا أفضل لقدرات الطلبة، كما سيوفر سهولة وكفاءة في إنتاج صور متعددة ومتكافئة سيكومتريا للاختبار الواحد، إضافة إلى أن بنوك الأسئلة ستضمن أن تكون علامات الاختبار ذات معنى وقيمة من دورة امتحانية إلى أخرى، وبالتالي تعزز العدالة وتجنب التذبذب الكبير في المعدلات من دورة لأخرى.
كما ستمكن بنوك الأسئلة من بناء اختبارات تكيفية واختبارات تشخيصية رصينة تسعف في إعادة تصميم التدريس وحسن تنفيذه، بحسب النعيمي.
وأوضح أن إنشاء هذه الوحدة يكتسب أهمية خاصة، على اعتبار أن تقييم التعلم يعد إحدى دورات المنهاج (تصميم، تنفيذ، تقييم ثم إعادة التصميم وهكذا) وبالتالي فإن من المنطق أن يتولى المركز الوطني للمناهج مهام بناء الاختبارات والامتحانات، على اعتبار أن التقييم يعد جزءا أصيلا من المنهاج.
وتابع: "من المأمول أن تختلف هذه الوحدة في منهجية عملها ومخرجاتها عما تعودنا عليه في بناء الاختبارات، وذلك لأن الوحدة من المفترض أن تعمل في إطار وحدة النظرة للمنهاج، وضمن الإطار الوطني للمناهج والتقييم (معايير المحتوى، ومعايير العمليات، ومعايير الأداء)، وأن توظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وبرمجيات رصينة في كتابة الفقرات وفحصها وتجريبها والوقوف على سلوكها الامتحاني وخصائصها السيكومترية التي تضمن صدق الاختبار وعدالته وثباته وقدرته التمييزية، والأهم قدرته على تحديد الكفاءة الكامنة في الطالب.
وأشار إلى أن ما يجب أن يختلف في عمل الوحدة، هو أن تكون عاملة باستمرار لا موسمية فقط بأن تصنع الاختبارات حسب الحاجة فقط، بل عليها مواكبة بناء المنهاج وتحديثه، وتحديث عمليات التدريس وإجراء الدراسات حول هذه الاختبارات، والاستمرار في تغذية بنوك الأسئلة بالفقرات وتجريبها وحذف غير المناسب منها، وإحالة بعضها بعد فترة على التقاعد(أي حذفها من بنك الأسئلة)، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بشروط وظروف ضمان عدالة تطبيق الاختبارات.
وأوضح النعيمي أن الاختبارات الحالية، سواء الوطنية منها أو الاختبار العام (التوجيهي)، تعاني من مشكلات عدة تتمثل في أن بناء هذه الاختبارات لا يخضع تماما للمنهجيات العلمية الموثوقة، وعادة ما يكون بناء الاختبارات عملية موسمية لخدمة غرض محدد.
وتابع: "بالإضافة إلى أن الاختبارات تعاني حاليا من قصور في إحكام العلاقة بين معايير المحتوى ومعايير الأداء، كما أنها، ورغم الشواهد المثبتة بتمتعها بخصائص سيكومترية مقبولة، إلا أننا لا نعرف ابتداء ما إذا كانت كذلك قبل تطبيقها".
ولفت إلى أن علامات الاختبارات الحالية لا تعني الكثير من حيث ما إذا كان الطلبة حققوا معايير التعلم المنشودة؛ لأنها علامات خام وغير قابلة للمقارنة من دورة لأخرى، ولا من مبحث لآخر، وكل ما تعنيه العلامات الحالية هو قربها أو بعدها عن الحد الأعلى للعلامة، والتذبذب الواضح في العلامات من دورة لأخرى، وعدم تكافؤها بين دورات الاختبار.
بدوره، أكد الخبير التربوي محمود المساد، أهمية وحدة القياس والتقويم في ضبط الصياغات لجميع أشكال التقييم في محتوى الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وغيرها من مصادر التعلم، وضمان قياسها لما وضعت من أجله، والتحقق من إجاباتها، ومن إجراءات الحل، مع فتح باب التعدد في طرق وإجراءات الحل وتشعبه ما أمكن، من أجل إطلاق قدرات الطلبة الإبداعية.
وبين المساد أن كل ذلك كان يتم من خلال المؤلفين والمشرفين على عمليات التأليف، دون مراعاة وجود عرض هذه الكتب وغيرها على متخصصين في القياس والتقويم، وذلك للتأكد من صدقها، وثباتها، ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة، ولذا وجب تشكيل هذه الوحدة منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت بأن جيل 2008 سيتقدمون لامتحان توجيهي "إلكتروني" من خلال بنوك أسئلة وهذا الأمر يتطلب من المركز الوطني تطوير المناهج كونه المعني قانونياً بالاختبارات الوطنية والاختبار العام التوجيهي، والإعلان عن وحدة القياس والتقويم من جهة، والتعديل على الكتب المدرسية كي تتواءم مع التعديلات التي يتطلبها نظام التوجيهي الجديد من جهة أخرى.
وبين أن مشاكل الاختبارات تكمن بكثرتها، وبتحول التعليم إلى تعلم قائم على الاختبارات، كما أن أكثر المشكلات أهمية في امتحان التوجيهي تكمن في عدم التفريق بين المناهج والكتب المدرسية، حيث اعتقد الطلبة أن معناها أن "لا أسئلة من خارج الكتاب المدرسي، مع أن المناهج أوسع بكثير، الأمر الذي يتطلب من الوزارة والمركز التوضيح المباشر أن الأسئلة التي تتضمنها بنوك الأسئلة هي للثقافة العامة هذا العام، ولكافة المواد الدراسية العام المقبل".
بدوره بين الخبير التربوي عايش النوايسة أن وزارة التربية والتعليم وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإدارة نظام بنك الأسئلة الذي سيتم تطبيقه لأول مرة على جيل (2008) من طلبة الثانوية العامة.
وأضاف أن الأدوار توزعت بصورة تكاملية بين الوزارة والمركز الوطني للمناهج، حيث تقوم الوزارة بإدارة منظومة بنك الأسئلة في ثلاثة مكونات هي: إدارة النظام، وإدارة التقييمات، وبوابة الطلبة، ويقوم المركز الوطني لتطوير المناهج بوضع جداول المواصفات للامتحانات ونشرها لاطلاع المهتمين عليها، وتجهيز نماذج من الامتحانات المطلوبة مع قواعد تصحيحها، وتحليل نتائج الاختبارات، وتزويد الوزارة بتقارير إحصائية حولها وباستنتاجات منها وما يترتب عليها من توصيات.
وتابع النوايسة إن الوزارة، بموجب المذكرة، ستقوم بتجريب الأسئلة المُعدة من المركز ميدانيًا، حسب خُطة يضعها المركز بالتوافق والتنسيق المشترك بين الطرفين وحسب الإمكانات المتاحة، على أن تقوم الوزارة بتزويد المركز الوطني للمناهج باستجابات التجريب لتحليلها ومعرفة خصائص الأسئلة لتقييمها وإيداع المناسب منها في البنك، وتطبيق نماذج الاختبارات إلكترونيًا وفق خُطة التقييم المعتمدة، والإشراف على عملية التصحيح للاختبارات، وتوفير بيانات باستجابات المفحوصين على نماذج الاختبار للمركز لتحليلها إحصائيا، وإعلام كل طالب إلكترونيًا بعلاماته في الاختبارات التي تقدم لها.
وتنفيذا لذلك، بحسب النوايسة، قام المركز بإنشاء وحدة خاصة للقياس والتقويم هدفها متابعة إعداد وبناء فقرات اختبارية وتوزيعها حسب مستوياتها المعرفية المختلفة وفق الإطار العام للمناهج ومحاوره ونتاجاته ومؤشراته، اعتماداً على تحليل محتوى الاختبار وجداول المواصفات وتطبيقها على المستوى الوطني، والريادة في الممارسات المهنية الهادفة إلى توظيف نظريات القياس والتقويم في بناء وتطبيق المقاييس النفسية والتربوية باستخدام الأدوات المناسبة، ومتابعة تنفيذها، وبناء نماذج اختبارية للاختبارات الوطنية وفق معايير ومؤشرات الأداء المحددة، وتطبيقها على المستوى الوطني، وتنفيذ برامج للتقويم الشامل وتصميم الاختبارات الإلكترونية وخياراتها.
وأشار إلى أن هذا الجانب المهم في التشاركية في العمل بين الوزارة والمركز يمأسس لعملية مهنية تعتمد على الممارسات الفضلى في بناء الاختبارات وتنفيذها بما يضمن العدالة والمساواة بين الطلبة وحسب قدراتهم، بحيث يتضمن الاختبار فقرات تقيس جميع مستويات الطلبة، خاصة وأن بنك الأسئلة سيتضمن جولات اختبارية يومية لدى الطلبة على دفعات، ولذا لا بد من ضمان بناء الفقرات بحيث تكون عادلة بين الجميع في كل جولة اختبارية.
وبين أن التحول في الاختبار بشكله التقليدي الورقي الإلكتروني يحتاج إلى بيئة وخبرات وقدرات فنية عالية المستوى مختصة بالقياس والتقويم، ولدى الوزارة والمركز مورد بشري على قدر عال من التأهيل لإعداد الاختبارات حسب المواصفات العلمية العالمية، وبما يحقق التحول في خدمات التعليم نحو الجانب الرقمي، ويمهد لتطوير اختبار الثانوية العامة بما يوفر الوقت والجهد ويخفف من الضغط المجتمعي على الوزارة بشكل دائم.

MENAFN04092024000072011014ID1108638411

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