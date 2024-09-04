شهيد و5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- استشهدت سيدة، وأصيب 5 آخرون بجروح، في سلسلة اعتداءات جوية وبرية نفذها الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء على جنوب لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" استشهدت سيدة وأصيب اثنان بجروح في قصف
مدفعي إسرائيلي على بلدة قبريخا وأطراف بلدات طلوسة، بني حيان، القنطرة ووادي السلوقي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في بيان" أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة حولا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح". -(بترا)
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