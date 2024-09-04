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شهيد و5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

9/4/2024 11:58:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- استشهدت سيدة، وأصيب 5 آخرون بجروح، في سلسلة اعتداءات جوية وبرية نفذها الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء على جنوب لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" استشهدت سيدة وأصيب اثنان بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة قبريخا وأطراف بلدات طلوسة، بني حيان، القنطرة ووادي السلوقي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في بيان" أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة حولا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح". -(بترا)

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