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أوقاف دبي: الإمارات رائدة العطاء والعمل الخيري

9/4/2024 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن دولة الإمارات قدمت نموذجا استثنائيا رائدا في مجالات العمل الخيري وجعلت من ثقافة العطاء سلوكاً إنسانياً ونهجاً مستداماً.

وقال سعادته بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام إن الوقف يشكل ركيزة رئيسية من ركائز العمل الخيري وتظهر نتائجه جلية في رفع جودة حياة الأفراد وتمكين الفئات المحتاجة ومساندة المجتمعات الأقل حظا، لافتا إلى أن الاستثمار الوقفي يعزز استدامة الخدمات المجتمعية ويمثل موردا داعما لبناء المجتمعات الأكثر تعاضدا وسعادة.

وذكر المطوع أن مسيرة دولة الإمارات حافلة بإنجازات إنسانية ومبادرات خيرية رائدة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون وأصبحت جزءا من الهوية الوطنية للنسيج الإماراتي الأصيل.

وعبر عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء ممن لهم الدور الأبرز في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة وإلى كل عامل في القطاعات الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي يصل أثرها أرجاء العالم.

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