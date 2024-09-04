تراجعات وول ستريت و اليابان تكبد بورصات الخليج 23 5 مليار دولار خسائر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الأسهم اليابانية سجلت ثالث أكبر خسارة يومية خلال العام الحالي.. و«نيكاي» تراجع 4.24%
20.5 مليار دولار فقدها السوق السعودي تلاه القطري بـ 863 مليوناً وأبوظبي بـ 732 مليوناً
شريف حمدي
موجة جديدة من الخسائر ضربت أسواق منطقة الخليج خلال جلسة تداولات أمس الأربعاء لتتكبد خسائر بلغت 23.5 مليار دولار، وذلك بعدما شهدت الأسواق جنوحا جماعيا للانخفاض إثر تراجعات مؤشرات وول ستريت أول أمس والتي امتدت إلى أسواق آسيا.
وأنهت الأسهم اليابانية تداولاتها في بورصة طوكيو على انخفاض كبير الأربعاء مسجلة ثالث أكبر خسارة يومية هذا العام وتراجع مؤشر «نيكاي» القياسي بنسبة 4.24%، وتراجع مؤشر أسعار أسهم طوكيو الأوسع نطاقا بنسبة 3.65%.
وجاءت تلك التراجعات مدفوعة بهبوط الأسهم الأميركية في تداولات بورصة «وول ستريت» الثلاثاء، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الجديدة التي أثارت مخاوف حول صحة الاقتصاد، إذ انخفض كل من مؤشر «داو جونز الصناعي» 1.51% ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 2.12% ومؤشر «ناسداك المركب» 3.26%، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت المخاوف في «وول ستريت» من ركود محتمل على ضوء توقعات بقدوم شهر صعب أمام المستثمرين بعد شهر أغسطس القوي والمتقلب.
ووفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست»، خسرت أسواق الخليج أمس 23.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتصدر السوق السعودي الخسائر بقيمة 20.5 مليار دولار، تلاه السوق القطري بـ 863 مليون دولار، ثم سوق أبوظبي بـ 732 مليون دولار، ثم سوق الكويت بخسائر بلغت 637 مليون دولار، تلاه سوق دبي بخسائر بلغت 582 مليون دولار، كما خسر سوق البحرين 145 مليون دولار، وخسر سوق مسقط 2.2 مليون دولار.
وعلى صعيد الأداء في بورصة الكويت، فقد جنحت مؤشرات ومتغيرات السوق للتراجع، حيث خسرت البورصة نحو 192 مليون دينار تشكل 0.4% من إجمالي القيمة السوقية التي تراجعت إلى 42.313 مليار دينار من 42.505 مليار دينار بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي.
وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 33.7% بمحصلة 46.9 مليون دينار مقابل 70.8 مليون دينار في جلسة أول أمس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر استحواذا على القيمة ايفا بـ 7.2 ملايين دينار، تلاه بيتك بـ 5.7 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 2.2 مليون دينار، وانوفست بـ 1.8 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 34.5 نقطة ليصل إلى 7793 نقطة بنسبة تراجع 0.44%، ومؤشر السوق الرئيسي 30.6 نقطة ليصل إلى 6058 نقطة بنسبة تراجع 0.5%، ومؤشر السوق العام بـ 32.4 نقطة ليصل إلى 7156 نقطة بنسبة انخفاض 0.45%.
وتراجعت احجام التداول أمس بنسبة 34% بتداول 210 ملايين سهم مقابل 322 مليون سهم أول أمس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم ايفا بـ 20.6 مليون سهم، تلاه الصفاة بـ 18.5 مليون سهم، ثم انوفست بـ 11.4 مليون سهم.
وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 38 شركة أمس، مقابل تراجع القيمة لأسهم 74 شركة، واستقرارها لأسهم 20 شركة، فيما لم يجر التداول على أسهم 11 شركة، وقاد السوق للتراجع أمس 8 قطاعات تصدرها «الطاقة» بـ1.2%، فيما ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 3 قطاعات تصدرها «تكنولوجيا» بـ 1.8%.
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