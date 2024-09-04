تراجعات وول ستريت و اليابان تكبد بورصات الخليج 23 5 مليار دولار خسائر



الأسهم اليابانية سجلت ثالث أكبر خسارة يومية خلال العام الحالي.. و«نيكاي» تراجع 4.24% 20.5 مليار دولار فقدها السوق السعودي تلاه القطري بـ 863 مليوناً وأبوظبي بـ 732 مليوناً



شريف حمدي

موجة جديدة من الخسائر ضربت أسواق منطقة الخليج خلال جلسة تداولات أمس الأربعاء لتتكبد خسائر بلغت 23.5 مليار دولار، وذلك بعدما شهدت الأسواق جنوحا جماعيا للانخفاض إثر تراجعات مؤشرات وول ستريت أول أمس والتي امتدت إلى أسواق آسيا.

وأنهت الأسهم اليابانية تداولاتها في بورصة طوكيو على انخفاض كبير الأربعاء مسجلة ثالث أكبر خسارة يومية هذا العام وتراجع مؤشر «نيكاي» القياسي بنسبة 4.24%، وتراجع مؤشر أسعار أسهم طوكيو الأوسع نطاقا بنسبة 3.65%.

وجاءت تلك التراجعات مدفوعة بهبوط الأسهم الأميركية في تداولات بورصة «وول ستريت» الثلاثاء، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الجديدة التي أثارت مخاوف حول صحة الاقتصاد، إذ انخفض كل من مؤشر «داو جونز الصناعي» 1.51% ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 2.12% ومؤشر «ناسداك المركب» 3.26%، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت المخاوف في «وول ستريت» من ركود محتمل على ضوء توقعات بقدوم شهر صعب أمام المستثمرين بعد شهر أغسطس القوي والمتقلب.

ووفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست»، خسرت أسواق الخليج أمس 23.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتصدر السوق السعودي الخسائر بقيمة 20.5 مليار دولار، تلاه السوق القطري بـ 863 مليون دولار، ثم سوق أبوظبي بـ 732 مليون دولار، ثم سوق الكويت بخسائر بلغت 637 مليون دولار، تلاه سوق دبي بخسائر بلغت 582 مليون دولار، كما خسر سوق البحرين 145 مليون دولار، وخسر سوق مسقط 2.2 مليون دولار.

وعلى صعيد الأداء في بورصة الكويت، فقد جنحت مؤشرات ومتغيرات السوق للتراجع، حيث خسرت البورصة نحو 192 مليون دينار تشكل 0.4% من إجمالي القيمة السوقية التي تراجعت إلى 42.313 مليار دينار من 42.505 مليار دينار بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي.

وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 33.7% بمحصلة 46.9 مليون دينار مقابل 70.8 مليون دينار في جلسة أول أمس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر استحواذا على القيمة ايفا بـ 7.2 ملايين دينار، تلاه بيتك بـ 5.7 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 2.2 مليون دينار، وانوفست بـ 1.8 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 34.5 نقطة ليصل إلى 7793 نقطة بنسبة تراجع 0.44%، ومؤشر السوق الرئيسي 30.6 نقطة ليصل إلى 6058 نقطة بنسبة تراجع 0.5%، ومؤشر السوق العام بـ 32.4 نقطة ليصل إلى 7156 نقطة بنسبة انخفاض 0.45%.

وتراجعت احجام التداول أمس بنسبة 34% بتداول 210 ملايين سهم مقابل 322 مليون سهم أول أمس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم ايفا بـ 20.6 مليون سهم، تلاه الصفاة بـ 18.5 مليون سهم، ثم انوفست بـ 11.4 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 38 شركة أمس، مقابل تراجع القيمة لأسهم 74 شركة، واستقرارها لأسهم 20 شركة، فيما لم يجر التداول على أسهم 11 شركة، وقاد السوق للتراجع أمس 8 قطاعات تصدرها «الطاقة» بـ1.2%، فيما ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 3 قطاعات تصدرها «تكنولوجيا» بـ 1.8%.