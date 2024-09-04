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فتى فلسطيني يتحدى العدوان على غزة بعوده

9/4/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬تحد‭ ‬للتهديد‭ ‬المستمر‭ ‬بالضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والتفجيرات،‭ ‬يستقل‭ ‬الفتى‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عازف‭ ‬العود‭ ‬يوسف‭ ‬سعد‭ (‬15‭ ‬عاما‭) ‬دراجته‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬دمرها‭ ‬العدوان‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وعوده‭ ‬مربوط‭ ‬على‭ ‬ظهره‭. ‬

يغني‭ ‬سعد‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬أهوالا‭ ‬يومية‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإدخال‭ ‬بعض‭ ‬السرور‭ ‬على‭ ‬قلوبهم‭ ‬أو‭ ‬الترفيه‭ ‬عنهم‭. ‬

وبينما‭ ‬يحدق‭ ‬في‭ ‬أنقاض‭ ‬مخيم‭ ‬اللاجئين‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬وكان‭ ‬مكتظا‭ ‬بالسكان‭ ‬قبل‭ ‬العدوان،‭ ‬قال‭ ‬سعد‭: ‬‮«‬بيتنا‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬أحلام،‭ ‬كل‭ ‬أحلامنا‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬سعد‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬إدوارد‭ ‬سعيد‭ ‬الوطني‭ ‬للموسيقى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬القريبة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القطاع‭. ‬

والآن،‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬أقارب‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬منزله،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشقاء‭ ‬انقلب‭ ‬مستقبلهم‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭. ‬

وكان‭ ‬والده،‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مساندا‭ ‬دائما‭ ‬لحلمه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬موسيقيا‭. ‬

لكن‭ ‬الآن‭ ‬تغير‭ ‬تركيز‭ ‬سعد‭. ‬فهو‭ ‬يقضي‭ ‬أيامه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بجباليا‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬حيث‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬العود‭ ‬ويغني‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬أُصيبوا‭ ‬بصدمة‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭. ‬

وقال‭ ‬سعد‭: ‬‮«‬كل‭ ‬بيت‭ ‬تلاقي‭ ‬فيه‭ ‬مآسي،‭ ‬اللي‭ ‬فقد‭ ‬أمه‭ ‬واللي‭ ‬فقد‭ ‬أبوه‭ ‬واللي‭ ‬فقد‭ ‬جاره‭ ‬واللي‭ ‬فقد‭ ‬صاحبه‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬يصر‭ ‬سعد‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬السرور‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬نخاطر‭ ‬بنفسنا‭ ‬عشان‭ ‬خاطر‭ ‬الأطفال‭ ‬ونرفه‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬ونغير‭ ‬نفسياتهم،‭ ‬اللي‭ ‬بتلاقيه‭ ‬مصاب‭ ‬واللي‭ ‬بتلاقيه‭ ‬أبوه‭ ‬مستشهد‭ ‬أو‭ ‬أمه‭ ‬مستشهدة،‭ ‬إحنا‭ ‬بنحاول‭ ‬نخفف‭ ‬عن‭ ‬نفسياتهم‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬عرضنا‭ ‬نفسنا‭ ‬للمخاطر‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬يرفض‭ ‬سعد‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬أحلامه‭ ‬للمستقبل‭ ‬فيقول‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أتمنى‭ ‬إنه‭ ‬تخلص‭ ‬الحرب‭ ‬وترجع‭ ‬الحياة‭ ‬زي‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬قبل،‭ ‬ورسالتي‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬إن‭ ‬إحنا‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين‭ ‬دائما‭ ‬نسعى‭ ‬ونكون‭ ‬واثقين‭ ‬إن‭ ‬إحنا‭ ‬بنظل‭ ‬صامدين‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬اللي‭ ‬بيصير‭ ‬بنا‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬

ويوضح‭ ‬سعد‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬بمقولة‭ ‬تعينه‭ ‬خلال‭ ‬أحلك‭ ‬الأيام‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬ستعيش‭ ‬فلتعش‭ ‬حرا‭ ‬أو‭ ‬فلتمت‭ ‬واقفا‭ ‬مثل‭ ‬الأشجار‮»‬‭. ‬

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