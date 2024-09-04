مواجهة المشكلات بهدوء ومرونة تقلل خطر الوفاة للنصف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت دراسة جديدة أن المرونة العقلية والقدرة على المثابرة في مواجهة
الشدائد، والحفاظ على نظرة هادئة وفلسفية في الأوقات الصعبة، قد تكون السر
لحياة أطول؛ حيث تقلل من خطر الوفاة بمقدار النصف.
وفي السابق، أثبتت الدراسات أن المرونة تمنع المرض، وتساعد في التعافي
بعد الصدمة، ولكن لم يكن معروفاً ما إذا كانت قادرة على درء الموت.
وللتعرُّف على ذلك، قام باحثون في جامعة ((سون يات سين)) الصينية، بالنظر
في السجلات الصحية لأكثر من 10 آلاف أميركي سجلوا في دراسة عن الصحة
والتقاعد.
وكان جميع المشاركين فوق سن الخمسين، وأكملوا استبياناً حول صحتهم
العقلية، وتم تقييمهم على أساس صفات تشمل المثابرة والمرونة والهدوء
والشعور بالهدف والاعتماد على الذات والاعتراف بأن بعض التجارب يجب
مواجهتها بمفردك.
وخلال العقد التالي لإجراء الاستبيان، توفي 3489 من المشاركين، ووجد الباحثون ارتباطاً وثيقاً بين المرونة العقلية وخطر الموت.
فقد وجد الباحثون أن أولئك الذين كان لديهم أقصى درجات المرونة في
التعامل مع مشكلات وصعاب الحياة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 53 في المائة
من أولئك الذين كان لديهم أقل الدرجات.
وظل الارتباط قائماً حتى بعد تعديل الحالة الاجتماعية والجنس والعرق
والوزن، وهي العوامل التي من المعروف أنها تؤثر على متوسط العمر، لكنه
انخفض إلى 46 في المائة بعد وضع نمط الحياة غير الصحي في الاعتبار.
وفي الدراسة التي نشرت في مجلة ((بي إم جي منتال هيلث)) العلمية، قال
الباحثون: ((المرونة العقلية هي قدرة الأفراد على التعامل بفاعلية مع الظروف
والأحداث الحياتية الصعبة والتكيف معها)).
وأضافوا: ((أن التعرض للشدائد، مثل الفقر أو الأحداث المهمة في الحياة
مثل فقدان الوظيفة أو الحزن، يؤدي غالباً إلى اضطرابات في الأداء النفسي.
ومع ذلك، يختلف الأفراد في قدرتهم على التغلب على الشدائد والتكيف معها؛ إذ
يظهر البعض المرونة في مواجهتها في حين يكافح آخرون في هذا الشأن)).
وتابعوا: ((هذه الدراسة فريدة من نوعها في إثبات وجود ارتباط إحصائي كبير
بين المرونة العقلية والوفيات لأي سبب في عموم السكان، حتى بعد مراعاة
العوامل المربكة الأخرى)).
وأكد الفريق أن هذه النتائج تشير إلى أن التدخلات التي تهدف إلى تعزيز
المرونة، من خلال الدعم الاجتماعي، يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على
معدلات الوفيات بين المواطنين.- وكالات
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