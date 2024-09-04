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نلسا: مشروع ريادي مخصص لخدمة الزراعة يتأهل لمسابقة عالمية

9/4/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان– تواصل الشابة الأردنية رهف زوربا العمل بـ"شغف كبير" لإنجاح مشروعها الريادي لتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر نظام تقني يواجه تحديات القطاع الزراعي، من بينها المياه والجفاف وطرق الزراعة التقليدية.
وتقول زوربا التي تدرس تخصص هندسة العمارة في عامها الربع إن "المشروع الذي كانت بدايته قبل سنوات كبحث علمي بعيد عن الدراسة الجامعية يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمته لإصدار مجموعة من المنتجات الذكية التي تستخدم الاجهزة والمستشعرات والإنترنت لحل مشاكل الزراعة وندرة المياه والبيئة لتكون نظاما متكاملا يتضمن جانبا تفاعليا شيقا بين الإنسان والبيئة".
وبينت زوربا أن مشروع " نلسا" الذي حاز اهتمام ومراكز متقدمة في مسابقات محلية وعالمية سابقة أن فكرة المشروع بشكل عام تقوم على أجهزة ومستشعرات توضع في المزارع وتربط بنظام حاسوبي أو بالهاتف الذكي لتبلغ المزارع بقراءات وبيانات تفيده في عملية الري والزراعة لتوفر عليه الكثير وتساعده في زيادة الإنتاجية.
وقالت زوربا وهي بطلة العالم سابقا في التصميم الميكانيكي للروبوتات إن ""نلسا" يوفر نظام يمكن المزارع من متابعة لحالة المحصول الزراعي وريه ورعايته بشكل أوتوماتيكي حسب قراءات البرنامج وحالة الطقس وبالأخذ بعين الاعتبار نوع المحصول وعمره ونوع التربة ومصدر المياه وغيرها من المتغيرات العلمية والدقيقة داخل قاعدة بيانات البرنامج وبدون تدخل المزارع".
وتأهل مؤخرا مشروع " نلسا" إلى النسخة الدولية من بطولة كأس العالم لريادة الأعمال إلى جانب مشروعين محليين آخرين، إذ تعد هذه المسابقة أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم ومن أشمل مسابقات العروض التقديمية للشركات الناشئة.
عن هذا التأهل إلى مسابقة كأس العالم للريادة المخطط عقدها في السعودية بالأشهر المقبلة، قالت زوربا إنه "يلقي عليها بمسؤولية كبيرة كونها تمثل بلدها وجامعتها وكل من دعمها وآمن بفكرتها، كما انه يعطي شعورا ودافعا بالإنجاز كونها تسعى من خلال فكرة ابتكارية لحل مشاكل قطاع الزراعة وتسهم في موضوعة الاستدامة وتحسين البيئة".
ولا يعتبر تأهل مشروع " نلسا" الى مسابقة كأس العالم للريادة، الإنجاز الأول للمشروع فهو محتضن في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، كما حصل سابقا على المركز الأول بجائزة "ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي" في موسمها الثاني، وهي المسابقة التي تشرف عليها شركة " اورنج" بالشراكة مع جمعية "إنتاج"، كما حصل على دعم من مؤسسة نهر الأردن.
وأشارت زوربا إلى أن المشروع اليوم استطاع ان يستقطب اهتمام العديد من الجهات والمستثمرين حيث وصله العديد من عروض استثمار التي يجري العمل على تقييمها، مرحبة بأي عروض أخرى للاستثمار.
وعن تعريفها الخاص لريادة الأعمال، قالت زوربا بانها " القدرة على تحويل التحديات والمشاكل لفرص والاستفادة من هذه الفرص لتحسين واقع الحياة للأفراد والمجتمعات والاقتصادات بشكل عام".
وأكدت أن ريادي الأعمال يجب أن يتصف بـمجموعة من الصفات لعل أهمها " المبادرة" و" الاصرار" ، وهي الصفات التي تدفعه دائما على الاستمرار في التطوير على فكرته ومشروعه.
ولفتت زوربا إلى أهمية أن يتصف الريادي أيضا بالقدرة على الأبداع والتفكير خارج الصندوق بكل خطوة من خطوات بناء المشروع.
ورغم الفرص الكبيرة المتاحة اليوم في عالم ريادة الأعمال، إلا أن زوربا ترى أن ثمة تحديات تواجه مشروعها كونه يعنى بتحويل القطاع الزراعي وهو واحد من أقدم القطاعات وأكثرها تقليدية بالعالم إلى قطاع رقمي بشكل كامل يعتمد على تقنيات حديثة مثل على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع ما يلاقيه هذه التوجه نحو الرقمنة من صعوبة في إقناع المزارعين وأصحاب المزارع بجدوى استخدام هذه التقنيات الحديثة متسارعة التطور.
وعن خطط المشروع المستقبلية قالت زوربا "الهدف المستقبلي يتضمن تطوير واطلاق سلسلة من المنتجات الزراعية الذكية ليستخدمها جميع الناس بحيث لا تكون مقتصرة فقط على الاستخدام داخل المزارع وللمزارعين، ان مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحسين بشكل عام لا تقتصر على فئة معينة".
وأكدت أنها تطمح ليحدث "نلسا" ثورة تكنولوجية شاملة لكل الغطاء النباتي داخل المزرعة وخارجها.

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