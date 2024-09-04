نلسا: مشروع ريادي مخصص لخدمة الزراعة يتأهل لمسابقة عالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان– تواصل الشابة الأردنية رهف زوربا العمل بـ"شغف كبير" لإنجاح مشروعها الريادي لتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر نظام تقني يواجه تحديات القطاع الزراعي، من بينها المياه والجفاف وطرق الزراعة التقليدية.
وتقول زوربا التي تدرس تخصص هندسة العمارة في عامها الربع إن "المشروع الذي كانت بدايته قبل سنوات كبحث علمي بعيد عن الدراسة الجامعية يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمته لإصدار مجموعة من المنتجات الذكية التي تستخدم الاجهزة والمستشعرات والإنترنت لحل مشاكل الزراعة وندرة المياه والبيئة لتكون نظاما متكاملا يتضمن جانبا تفاعليا شيقا بين الإنسان والبيئة".
وبينت زوربا أن مشروع " نلسا" الذي حاز اهتمام ومراكز متقدمة في مسابقات محلية وعالمية سابقة أن فكرة المشروع بشكل عام تقوم على أجهزة ومستشعرات توضع في المزارع وتربط بنظام حاسوبي أو بالهاتف الذكي لتبلغ المزارع بقراءات وبيانات تفيده في عملية الري والزراعة لتوفر عليه الكثير وتساعده في زيادة الإنتاجية.
وقالت زوربا وهي بطلة العالم سابقا في التصميم الميكانيكي للروبوتات إن ""نلسا" يوفر نظام يمكن المزارع من متابعة لحالة المحصول الزراعي وريه ورعايته بشكل أوتوماتيكي حسب قراءات البرنامج وحالة الطقس وبالأخذ بعين الاعتبار نوع المحصول وعمره ونوع التربة ومصدر المياه وغيرها من المتغيرات العلمية والدقيقة داخل قاعدة بيانات البرنامج وبدون تدخل المزارع".
وتأهل مؤخرا مشروع " نلسا" إلى النسخة الدولية من بطولة كأس العالم لريادة الأعمال إلى جانب مشروعين محليين آخرين، إذ تعد هذه المسابقة أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم ومن أشمل مسابقات العروض التقديمية للشركات الناشئة.
عن هذا التأهل إلى مسابقة كأس العالم للريادة المخطط عقدها في السعودية بالأشهر المقبلة، قالت زوربا إنه "يلقي عليها بمسؤولية كبيرة كونها تمثل بلدها وجامعتها وكل من دعمها وآمن بفكرتها، كما انه يعطي شعورا ودافعا بالإنجاز كونها تسعى من خلال فكرة ابتكارية لحل مشاكل قطاع الزراعة وتسهم في موضوعة الاستدامة وتحسين البيئة".
ولا يعتبر تأهل مشروع " نلسا" الى مسابقة كأس العالم للريادة، الإنجاز الأول للمشروع فهو محتضن في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، كما حصل سابقا على المركز الأول بجائزة "ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي" في موسمها الثاني، وهي المسابقة التي تشرف عليها شركة " اورنج" بالشراكة مع جمعية "إنتاج"، كما حصل على دعم من مؤسسة نهر الأردن.
وأشارت زوربا إلى أن المشروع اليوم استطاع ان يستقطب اهتمام العديد من الجهات والمستثمرين حيث وصله العديد من عروض استثمار التي يجري العمل على تقييمها، مرحبة بأي عروض أخرى للاستثمار.
وعن تعريفها الخاص لريادة الأعمال، قالت زوربا بانها " القدرة على تحويل التحديات والمشاكل لفرص والاستفادة من هذه الفرص لتحسين واقع الحياة للأفراد والمجتمعات والاقتصادات بشكل عام".
وأكدت أن ريادي الأعمال يجب أن يتصف بـمجموعة من الصفات لعل أهمها " المبادرة" و" الاصرار" ، وهي الصفات التي تدفعه دائما على الاستمرار في التطوير على فكرته ومشروعه.
ولفتت زوربا إلى أهمية أن يتصف الريادي أيضا بالقدرة على الأبداع والتفكير خارج الصندوق بكل خطوة من خطوات بناء المشروع.
ورغم الفرص الكبيرة المتاحة اليوم في عالم ريادة الأعمال، إلا أن زوربا ترى أن ثمة تحديات تواجه مشروعها كونه يعنى بتحويل القطاع الزراعي وهو واحد من أقدم القطاعات وأكثرها تقليدية بالعالم إلى قطاع رقمي بشكل كامل يعتمد على تقنيات حديثة مثل على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع ما يلاقيه هذه التوجه نحو الرقمنة من صعوبة في إقناع المزارعين وأصحاب المزارع بجدوى استخدام هذه التقنيات الحديثة متسارعة التطور.
وعن خطط المشروع المستقبلية قالت زوربا "الهدف المستقبلي يتضمن تطوير واطلاق سلسلة من المنتجات الزراعية الذكية ليستخدمها جميع الناس بحيث لا تكون مقتصرة فقط على الاستخدام داخل المزارع وللمزارعين، ان مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحسين بشكل عام لا تقتصر على فئة معينة".
وأكدت أنها تطمح ليحدث "نلسا" ثورة تكنولوجية شاملة لكل الغطاء النباتي داخل المزرعة وخارجها.
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