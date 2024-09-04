صندوق تمكين القدس.. 18 مليون دولار لمشاريع تنموية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان -أعلن صندوق تمكين القدس، خلال احتفالية أقامها مساء الثلاثاء، في عمان عن حزمة المشاريع التنموية الأولى التي سينفذها في مدينة القدس خلال العام الحالي 2024.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت على هامش اجتماع مجلس أمناء الصندوق الذي استضافته غرفة تجارة الأردن، تم توقيع مجموع من الاتفاقيات المتعلقة بالمشروعات المنجزة بقيمة 18 مليون دولار يسهم فيها صندوق تمكين القدس بقيمة 7 ملايين دولار.

وتوزعت الاتفاقيات التي تم توقيعها على مشروعات التمكين الاقتصادي في القدس وكفالة الطلبة الجامعيين والمساهمة في دعم وقف الطفل العربي، والمساهمة في دعم تراخيص البناء في القدس وبناء بيت للمسنين يتبع للهلال الأحمر في مدينة القدس.

وعبر رئيس مجلس أمناء الصندوق سمو الأمير تركي الفيصل، عن شكره للأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني، لاستضافة المملكة ممثلة بغرفة تجارة الأردن اجتماع مجلس أمناء الصندوق، مؤكدا "أن هذا ليس بمستغرب على الشعب الأردني الأصيل".

وقال سموه " نجتمع اليوم في ظل حرب إبادة جماعية يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية ومحاولات التهجير للشعب الفلسطيني"، مجددا الوقوف مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير، وفي دولتهم فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد أن تصاعد الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك تستدعي مضاعفة الجهود لحماية القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية هناك كما باقي الأراضي والمدن الفلسطينية.

وبين سموه إن تأسيس صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية يعتبر مرحلة جديدة من العطاء والعمل لأجل القدس، وفرصة لمضاعفة جهود حشد الموارد وبناء الشراكات وتوسعة العمل لما يحمله البنك الإسلامي للتنمية من حضور عالمي وشفافية عالية وحوكمة متينة.

ودعا سموه لتوحيد الجهود حيال مدينة القدس، والمساهمة في دعم صندوق (تمكين القدس) وبناء شراكات تمويلية بين المنظمات والمؤسسات والصناديق الخيرية والتنموية للمساهمة في تمكين المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا، وحماية القدس الشريف، الذي يمثل واجبا دينيا وقوميا ووطنيا وإنسانيا.











بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن الأردن هب مبكراً دفاعا عن القدس المحتلة، ودماء شهداء الجيش العربي ما زالت تفوح على أبوابها، وعلى مدى سنوات الاحتلال بقيت المملكة منافحة ومدافعة ومتصدية لكل مخططات ومحاولات التهويد والتدمير والتهجير التي تعرضت لها مدينة القدس.

وأضاف أن مواقف الأردن تجاه القدس تنطلق من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وها هو جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرة الأجداد والآباء دفاعا عنها وصونا لها ولتكون العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، مشيدا بكل الجهود التي يبذلها جلالته لحماية مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية.

وذكر رئيس الغرفة أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لاعتداءات سافرة تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى الرسول العظيم، علاوة على الاقتحامات المتكررة من قطعان وغلاة المستوطين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

بدورها، عبرت مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الدكتورة هبة أحمد، عن شكرها للأردن ملكا وحكومة وشعبا على احتضان الاجتماع الثالث لمجلس أمناء صندوق تمكين القدس، واحتفالية إشهار حزمة المشاريع التنموية الاولي لعام 2024.

وقالت إن حزمة المشاريع التنموية التي تم أشهارها تأتي تتويجا لجهود عامين من العمل والتنسيق والمتابعة لتأسيس صندوق وقفي واستئماني تحت إدارة صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين بشكل عام ومدينة القدس الشريف بشكل خاص.

وأضافت أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية هو ذراع البنك الإسلامي للتنمية لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية، والذي تأسس بموجب قرار القمة الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2006، حيث عمل على إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبيرة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية في الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

من بين هذه المبادرات صندوق تمكين القدس، والذي تتم إدارته بموجب أنظمة وأحكام وسياسات البنك الإسلامي للتنمية ووفق أسس الحوكمة والشفافية والمهنية.

وقالت الدكتورة أحمد " نسعى من خلال صندوق تمكين القدس إلى المساهمة في تمكين الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين خاصة اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مشاريع الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي"، داعية إلى ضرورة توفير الدعم للصندوق ليكون قادرا على تحقيق أهدافه.

من جهته، رفع عضو مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري، أسمى آيات الاعتزاز والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني لمواقفة المشرفة ودفاعه عن القدس والمقدسات من خلال الوصاية الهاشمية وكل الجهود السياسية والإغاثية التي بيذلها الأردن لأجل فلسطين.

وقال المصري الذي تحدث نيابة عن المساهمين بالصندوق، بأن إشهار المشاريع محطة جديدة من محطات العمل والتضحية والعطاء لأجل القدس، والتي جاءت بعد عمل وجهد مبارك امتد على مدى السنوات الماضية.

ووجه المصري التحية لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حرب الإبادة الجماعية منذ نحو 11 شهرا متواصلا ارتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي مئات الجرائم بوحشية لم يشهد العالم لها مثيلا.

واشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم في الضفة الغربية والقدس ضمن مشروع إحلالي تهويدي يهدف لتدمير أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية ويعمق جراح الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.

وصندوق (تمكين القدس)، تأسس بموجب قرار من مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وبموجب الشراكة مع صندوق ووقفية القدس كصندوق استئماني ووقفي لدى البنك الإسلامي للتنمية، ويسعى لدعم مدينة القدس وتمكين أهلها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تمويل مشاريع التمكين والتنمية ومكافحة الفقر.

وينضوي صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، وأطلق نهاية عام 2021 ليسهم في دعم صمود المقدسيين وإنقاذ تراث مدينتهم ومقدراتها، ولديه مجلس أمناء يضم 15 عضوا من الأردن وفلسطين والسعودية والكويت وقطر والبحرين وتونس ومصر.

ويسهم الصندوق في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم احتياجاته الأساسية في قطاعات التعليم والتنمية والاقتصاد وغيرها، ويقع ضمن المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.

ويسعى القائمون على الصندوق إلى جمع مليار دولار من الأمة العربية والإسلامية ومناصري القضية الفلسطينية العادلة، من أجل تحقيق ما تحتاجه القدس من مشاريع وخدمات للحفاظ عليها وحماية مصالح أهلها.