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البيانات تتحدث: هل نستمع؟

9/4/2024 3:10:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حمزه العكاليك د. حمزه العكاليك

هل تعلم أن البيانات أصبحت العملة الجديدة في عالمنا؟ تماما كما كان النفط هو المحرك الرئيسي للثورة الصناعية، فإن البيانات هي الوقود الذي يدفع عجلة التقدم في عصرنا الحاضر. فالعالم يشهد تحولات جذرية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وفي قلب هذه التحولات يأتي علم البيانات ليبرز كأحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية، والتحديث التي تبنتها الدول. وتعتبر المعلومة الصحيحة وتوافرها لصانع القرار أساسا مهما من أسس احداث التنمية المستدامة وعلم البيانات يمكن أن يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
يمكن لعلم البيانات تحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالفقر والبطالة والصحة والاقتصاد، وغيرها، مما يساعد في فهم أبعاد هذه التحديات بشكل أكثر دقة وتحديد المناطق الأكثر تضررا. ويمكن للنماذج الإحصائية والتعلم الآلي اكتشاف الأنماط والاتجاهات الخفية في البيانات، مما يساعد في فهم العوامل المؤثرة في المشاكل المعقدة. وعليه فإنه يمكن لعلم البيانات تقديم رؤى جديدة وقيمة حول كيفية تخصيص الموارد وتحسين السياسات والبرامج. ويمكن تقييم تأثير التدخلات والبرامج المختلفة باستخدام البيانات، مما يساعد في تحديد ما هو فعال وما هو غير فعال.
ولعلم البيانات دور أساسي في العصر الحاضر في تعزيز دور الأفراد في اتخاذ القرار وذلك من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة وإمكانية الوصول إلى كم هائل من المعلومات. حيث يمكن للأفراد استخدام أدوات التحليل المتاحة بسهولة لتحليل هذه المعلومات واستخلاص النتائج ذات الصلة بقراراتهم. وهذا سيساهم بتوفير رؤى جديدة للكشف عن الأنماط والاتجاهات الخفية في البيانات، مما يوفر للأفراد رؤى جديدة تساعدهم على فهم القضايا المعقدة واتخاذ قرارات أفضل.
ومن الأمثلة على ذلك فأنه بالاطلاع على بيانات وندوات منتدى الإستراتيجيات الأردني يلاحظ أن جميع التحاليل والوثائق تستند إلى تحليل علمي يستند إلى أساليب تكنولوجية لتحليل البيانات المتوفرة وتقديمها لصانع القرار والأفراد في محاولة لتحسين جودة القرار المتخذ وإعادة توجه مصادر التمويل إلى أكثر القطاعات احتياجا.
ويمكن للبيانات أن تساعد في تقليل التحيز في اتخاذ القرار، حيث يتم استبدال القرارات المبنية على الحدس أو الخبرة الشخصية بقرارات مدعومة بالدليل. وعندما يتم دعم القرارات بالبيانات والتحليلات، تزداد ثقة الأفراد في صحة هذه القرارات ويساعد هذا بالثقة في تقليل المخاطر المرتبطة باتخاذ القرارات المهمة. ويمكن للأفراد استخدام البيانات لمقارنة الخيارات المختلفة المتاحة أمامهم وتقييم مزايا وعيوب كل خيار. وتحسين اختيار الخيارات حيث يساعد هذا المقارنة في اختيار الخيار الأمثل الذي يلبي احتياجاتهم وأهدافهم.
كما أن علم البيانات يساهم مساهمة فعالة في تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل بأقل تكلفة. فمن خلال أتمتة العديد من العمليات الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يوفر الوقت والجهد ويسمح للموظفين بالتركيز على المهام الأكثر أهمية.
كذلك يمكن تطوير مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساعد في تحديد الفجوات وتوجيه الجهود المستقبلية. ومن الممكن إنشاء لوحات قيادة تفاعلية لتقديم معلومات شاملة حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، مما يسهل اتخاذ القرارات وتقديم التقارير. وبالاستناد إلى علم البيانات يمكن تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، مثل الزراعة الذكية وإدارة المياه المستدامة والطاقة المتجددة. وكذلك تسهيل التعاون بين مختلف القطاعات، مثل الحكومات والقطاع الخاص والأكاديميا والمجتمع المدني، لتطوير حلول مشتركة.
ومن الأمثلة على تطبيقات علم البيانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ففي الزراعة: يمكن استخدام علم البيانات لتحسين إنتاج المحاصيل وإدارة الموارد المائية، وتقليل الآثار البيئية للزراعة. اما في الصحة فاستخدام علم البيانات يساهم في تتبع الأمراض وتطوير علاجات جديدة، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. واما في قطاع الطاقة فيمكن استخدام علم البيانات لتطوير شبكات الطاقة الذكية وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة. واما في مجال المدن الذكية فيمكن استخدام علم البيانات لتصميم مدن أكثر استدامة وكفاءة، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
إلا انه على الرغم من الفوائد الكبيرة لعلم البيانات، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، مثل: جودة البيانات حيث إن فعالية علم البيانات تعتمد على جودة البيانات المتاحة، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان دقة وموثوقية البيانات. وكذلك لا بد من الانتباة الفجوة الرقمية حيث يجب العمل على تقليل الفجوة الرقمية لضمان وصول الجميع إلى فوائد علم البيانات.
يعتبر علم البيانات أداة قوية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال فهم التحديات بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الكفاءة ومراقبة التقدم والابتكار، يمكن لعلم البيانات أن يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
فمن خلال تحليل البيانات الضخمة، يمكن تحسين الخدمات، واتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. ومع ذلك، يجب مواجهة التحديات المتعلقة بجودة البيانات والخصوصية والتكلفة والكفاءات. من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون بين القطاعات المختلفة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتحسن حياة الأجيال القادمة.

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