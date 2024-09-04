مع استقرار البطالة عند مستويات مرتفعة.. ما الحل؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان- بعدما ثبتت معدلات البطالة أخيرا عند معدلات وصفها خبراء بـ"المرتفعة" أكد هؤلاء أن هذا الملف ما يزال يشكل مصدر قلق اقتصادي واجتماعي.

وشدد الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد" على أن خفض مستويات البطالة في الأردن يتطلب حراكا اقتصاديا واسعا يشمل القطاعات الاقتصادية كافة، فضلا عن التغلب على معدلات النمو الاقتصادي الذي يتراوح منذ سنوات ما بين 2-2.5 % وهي معدلات متواضعة أمام توفير فرص العمل.

ويلفت الخبراء إلى أن خفض معدلات البطالة يرتبط بشكل وثيق بمدى تحسن مستوى النمو الاقتصادي.

وأكدوا أن التغلب على مشكلة البطالة المتنامية محليا يستدعي العمل على تعديل السياسات الاقتصادية المطبقة محليا ومعالجة اختلالها إذ ثبطت مستوى نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.









وأشار الخبراء إلى أن هذا الأمر يمكن تطبيقه من خلال إعادة النظر بالسياسات الضريبية المطبقة محليا وخفض الكلف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك الكلف المعيشية على المواطنين.

ويضاف إلى ذلك التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها، إضافة إلى إطلاق خطة وطنية شاملة للتشغيل، إلى جانب تشجيع السياحة، فضلا عن تحسين بيئة وشروط العمل، وتعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل بما يتيح إيجاد توازن في سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين الجدد.

واستبعد الخبراء أن تنخفض نسبة البطالة محليا في المدى القريب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي انعكس سلبا على أغلب اقتصادات المنطقة خاصة الاقتصاد الأردني، الذي انخفض معدل تباطؤ نموه نتيجة لهذا العدوان، الذي هبط بحجم النشاط السياحي وتراجع الاستهلاك المحلي، عدا عن إبعاده للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المنطقة.

وكان التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من عام 2024 والذي صدر مطلع شهر أيلول(سبتمبر) الحالي، قد أظهر ثبات معدل البطالة للربع الثاني تواليا هذا العام ليستقر عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.

وأوضح التقرير، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 % خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وأضاف، أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 31 % خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

ويرى أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة أن خفض معدلات البطالة في الأردن يحتاج إلى حراك اقتصادي واسع يشمل القطاعات الاقتصادية كافة إضافة إلى التوسع في الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها، وتدشين مشاريع كبرى، بما يقود إلى تحسن اداء الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية واستحداث فرص العمل.

وشدد أبو نجمة في حديث له لـ"الغد" على الحاجة إلى إطلاق خطة وطنية شاملة للتشغيل مماثلة للتجربة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت في الفترة 2011-2020، والتي ساهمت في السنوات الأولى من تطبيقها إلى خفض معدلات البطالة محليا إلى مستويات قريبة من متوسط معدل البطالة العربي الذي يتراوح ما بين 11-12 %، قبل أن تعود إلى الارتفاع بعد عام 2017، إلى جانب إطلاق مشروعات مشتركة بين القطاعين. ولفت إلى أن مشكلة البطالة محليا مرتبطة بتدني معدلات النمو الاقتصادي، التي ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة ما بين 2-2.5 %، حيث أن مستوى النمو المتحقق يحد من قدرة الاقتصاد على خلق المزيد فرص العمل.

يشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في الأردن تراوحت خلال الفترة (2018-2023) بين انكماش نسبته 1.6 % (نمو سالبا)

و2.6 % نموا إيجابيا. وأكد أبو نجمة، أن مستويات البطالة المسجلة في المملكة ما تزال مرتفعة ومقلقة اقتصاديا واجتماعيا، على الرغم من استقرارها خلال الأرباع المتتالية نتيجة عودة الوظائف التي فقدت خلال جائحة كورونا، إلا انها ما تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أن يتراجع معدل البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى نحو 19 %.

من جانبه، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، ان التغلب على مشكلة البطالة المتنامية محليا يتطلب العمل على تعديل السياسات الاقتصادية ومعالجة اختلالتها التي ثبطت مستوى نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعد المسبب الرئيسي لارتفاع مستوى البطالة محليا.

وتابع عوض "معالجة هذه الاختلالات وزيادة معدل النمو الاقتصادي بما يفضي إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة، يتطلب إعادة النظر بالسياسات الضريبية وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاعات المنتجة وكذلك الكلف المعيشية على المواطنين، عطفا على مضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء".

ولفت عوض إلى أن مواجهة مشكلة البطالة تستدعي كذلك تحسين بيئة وشروط العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل بما يتيح خلق توازن في سوق العمل،

وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين الجدد وبالتالي تشجيع الشباب الأردني على قبول فرص العمل المتاحة.

واستبعد عوض أن تنخفض معدلات البطالة على المدى القريب، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي انعكس سلبا على أغلب اقتصادات المنطقة خاصة الاقتصاد الأردني، الذي انخفض معدل نموه نتيجة لهذا العدوان، الذي هبط بحجم النشاط السياحي وتراجع الاستهلاك المحلي، عدا عن تنفير وإبعاده الاستثمارات الاجنبية عن المنطقة.

يذكر أن المعطيات الإحصائية الرسمية كشفت عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث بلغت وقتها 2.6 % بالأسعار الثابتة.

ووفق بيانات دائرة الاحصاءات العامة، فإن النمو تباطأ أيضا قياسا بالربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ معدل النمو خلاله 2.3 %.

ويعد مستوى النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، أقل من معدل النمو المتوقع في بلاغ الموازنة العامة لعام 2024، والذي توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 % في نهاية 2024.

وأشار عوض، إلى أن البطالة ما تزال مرتفعة وتشكل معضلة حقيقية للاقتصاد الأردني، رغم استقرارها على ارتفاع منذ بداية العام الحالي.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "ارتفاع مستويات البطالة وما ينتج عنها من تحديات معيشية واقتصادية واجتماعية وأمنية تشكل "مربط الفرس" في السياسات الاقتصادية، حيث إن السياسات المطبقة محليا من قبل الحكومات المتعاقبة، من ارتفاع الضرائب وثبات الأجور، فاقمت من مشكلة البطالة خلال السنوات الأخيرة".

واعتبر زوانة أن خفض معدلات البطالة يرتبط بشكل وثيق بمدى تحسن مستوى النمو الاقتصادي من عدمه، إضافة إلى تنشيط الاستهلاك المحلي بخفض الرسوم والضرائب ومواجهة مشكلة ارتفاع الدين العام، فضلا عن تشجيع السياحة واستعادة بريقها، حيث أن كل ما سبق يصب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي تنعكس في تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية بما فيها معدل البطالة.

وأكد زوانة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يترك تبعات قاسية على الاقتصاد الأردني حيث يتضح ذلك بتراجع الحركة السياحية وانخفاض الاستهلاك المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي هذا العام، ما يضيف للتحديات الاقتصادية الوطنية أبعاد جديدة على حياة الأردنيين، ناهيك عن الكلف التي ستتحملها الحكومة نتيجة لهذه الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة في المنطقة ما يصعب من الحلول أمام الحكومة والقطاعات الاقتصادية المختلفة ويقلص القدرة على التوظيف، مما ينذر بتفاقم مشكلة البطالة وتبعاتها خلال العام الحالي والمقبل.