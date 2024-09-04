صقور الناشئين يتخطى اندونيسيا ويؤكد تأهله لتصفيات ربع نهائي سلة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – تأهل المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة، إلى التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي من بطولة آسيا تحت 18 عاما، بفوزه على منتخب
أندونيسيا بنتيجة 82-59 (النصف الأول 34-32)، في لقاء جمعهما مساء الأربعاء بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة عن مباريات
المجموعة الرابعة.
وتخضع الفرق المشاركة كافة إلى فترة استراحة اليوم وفقا لبرنامج البطولة، على أن تستأنف المباريات يوم غد بإقامة أربع مباريات بدور التصفيات المؤهلة لدور الثمانية، والتي يلتقي فيها المنتخب الوطني مع شقيقه القطري.
واستقر“صقور الأردن” في المركز الثاني بترتيب فرق مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف المتصدرة نيوزيلندا (6 نقاط)، وجاءت الفلبين ثالثة بـ (4 نقاط)، وتذيلت أندونيسيا الترتيب بثلاث نقاط.
وطبقا لتعليمات البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، فيما يتعين على الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث في مجموعتيها خوض التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي عبر نظام“الكروس” مع المجموعة المقابلة لها، لإكمال أضلاع الدور الثاني من البطولة القارية، علما أن الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي“المربع الذهبي” ستضمن التأهل لكأس العالم 2025 في سويسرا.
وشهدت مباريات أمس فوز، أستراليا على تايبيه الصينية (113-48) والصين على اليابان (68-66) ولبنان على منغوليا (66-45) وقطر على كازاخستان (71-64) وكوريا الجنوبية على إيران (83-60) ونيوزيلندا على الفلبين (75-58) والهند على الكويت (62-51).
وفي التفاصيل الفنية، جدد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي، عمر سلمان وروحي الكيلاني وعمر حجازي وهادي الشامي وسيف الدين صالح، فيما اعتمد مدرب اندونيسيا أندري سانتوسا على الخماسي، هالماهيرانو ويودها وجاستن اليكس وليشي ليناردي وبوترا.
وتأخر لاعبو المنتخب الوطني في دخول أجواء المباراة، لتتقدم اندونيسيا في الفترة الأولى (11-24)، قبل أن تساهم تحركات الطيب قاسم وصالح تحت السلتين في إعادة صقور الناشئين إلى أجواء المباراة، التي تقدمت اندونيسيا في نصفها الأول (34-32) رغم خسارتها نتيجة الفترة الثانية لصالح المنتخب الوطني (21-10).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة مع الضغط العالي وتنويع خياراته في التسجيل من المحاور كافة، ليحسم الفترة (29-15)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل في الفترة الأخيرة، فاز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة (82-59) بعدما تفوق في الفترة الرابعة (21-10).
وبرز سيف الدين صالح في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و10 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 20، يليه روحي الكيلاني بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات وستيل بفاعلية 17، فيما كان هالماهيرناو المسجل الأبرز من جانب اندونيسيا بتسجيله 8 نقاط و11 متابعة وتمريرتين وستيل بفاعلية 17.
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