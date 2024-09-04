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صقور الناشئين يتخطى اندونيسيا ويؤكد تأهله لتصفيات ربع نهائي سلة آسيا

9/4/2024 3:10:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تأهل المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة، إلى التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي من بطولة آسيا تحت 18 عاما، بفوزه على منتخب أندونيسيا بنتيجة 82-59 (النصف الأول 34-32)، في لقاء جمعهما مساء الأربعاء بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة عن مباريات المجموعة الرابعة.
وتخضع الفرق المشاركة كافة إلى فترة استراحة اليوم وفقا لبرنامج البطولة، على أن تستأنف المباريات يوم غد بإقامة أربع مباريات بدور التصفيات المؤهلة لدور الثمانية، والتي يلتقي فيها المنتخب الوطني مع شقيقه القطري.
واستقر“صقور الأردن” في المركز الثاني بترتيب فرق مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف المتصدرة نيوزيلندا (6 نقاط)، وجاءت الفلبين ثالثة بـ (4 نقاط)، وتذيلت أندونيسيا الترتيب بثلاث نقاط.
وطبقا لتعليمات البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، فيما يتعين على الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث في مجموعتيها خوض التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي عبر نظام“الكروس” مع المجموعة المقابلة لها، لإكمال أضلاع الدور الثاني من البطولة القارية، علما أن الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي“المربع الذهبي” ستضمن التأهل لكأس العالم 2025 في سويسرا.
وشهدت مباريات أمس فوز، أستراليا على تايبيه الصينية (113-48) والصين على اليابان (68-66) ولبنان على منغوليا (66-45) وقطر على كازاخستان (71-64) وكوريا الجنوبية على إيران (83-60) ونيوزيلندا على الفلبين (75-58) والهند على الكويت (62-51).
وفي التفاصيل الفنية، جدد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي، عمر سلمان وروحي الكيلاني وعمر حجازي وهادي الشامي وسيف الدين صالح، فيما اعتمد مدرب اندونيسيا أندري سانتوسا على الخماسي، هالماهيرانو ويودها وجاستن اليكس وليشي ليناردي وبوترا.
وتأخر لاعبو المنتخب الوطني في دخول أجواء المباراة، لتتقدم اندونيسيا في الفترة الأولى (11-24)، قبل أن تساهم تحركات الطيب قاسم وصالح تحت السلتين في إعادة صقور الناشئين إلى أجواء المباراة، التي تقدمت اندونيسيا في نصفها الأول (34-32) رغم خسارتها نتيجة الفترة الثانية لصالح المنتخب الوطني (21-10).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة مع الضغط العالي وتنويع خياراته في التسجيل من المحاور كافة، ليحسم الفترة (29-15)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل في الفترة الأخيرة، فاز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة (82-59) بعدما تفوق في الفترة الرابعة (21-10).
وبرز سيف الدين صالح في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 15 نقطة و10 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 20، يليه روحي الكيلاني بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات وستيل بفاعلية 17، فيما كان هالماهيرناو المسجل الأبرز من جانب اندونيسيا بتسجيله 8 نقاط و11 متابعة وتمريرتين وستيل بفاعلية 17.

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