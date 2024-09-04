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السباحة يصدر تعليمات البطولة الصيفية الثانية للفئات

9/4/2024 3:10:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أصدر اتحاد السباحة تعليمات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية للفئات، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 من الشهر الحالي، في المسبح الأولمبي "50م".
وتتضمن البطولة سباقات؛ 50م فراشة وصدر وظهر وحرة للذكور والإناث، 100م ظهر وصدر وحرة وفراشة، 200م متنوع وصدر وحرة وظهر وفراشة، 400م متنوع وحرة، 800م و1500م حرة.
وتشرف على البطولة لجنة حكام مركزية، حيث تعتمد جميع الأرقام باستخدام التوقيت الإلكتروني، وفي حال استخدام التوقيت اليدوي يتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية، ولغايات اعتماد الرقم يتم استخدام ثلاث ساعات، كما يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة "نهائي بالزمن".
ويحق لكل سباح المشاركة في 5 سباقات على أن يسبح ضمن فئته العمرية المعتمدة، وهي فئات: العمومي لمواليد 2005 فما دون، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لمواليد العام 2006 وحتى العام 2014. وتبلغ رسوم الاشتراك للبطولة الصيفية 5 دنانير لكل سباق، علما أن باب التسجيل سيغلق عند الساعة السابعة من مساء يوم السبت 14 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويتعين على السباح أو السباحة التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، وكل من يتخلف عن ذلك يفقد حقه في المشاركة، فيما يكون باب الاعتراض مفتوحا للسباح خلال 30 دقيقة من انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة، مرفقا مبلغ 50 دينارا ويرد في حالة صحة الاعتراض، مع التأكيد أن الكاميرات بأنواعها لا تعد أداة لتوثيق الاعتراض.
ويعتمد فحص المنشطات في البطولة، وسيتم اختيار عينات عشوائية، كما سيتم اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي لاتحاد السباحة للموسم 2024.

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