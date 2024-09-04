السباحة يصدر تعليمات البطولة الصيفية الثانية للفئات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أصدر اتحاد السباحة تعليمات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية للفئات، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 من الشهر الحالي، في المسبح الأولمبي "50م".
وتتضمن البطولة سباقات؛ 50م فراشة وصدر وظهر وحرة للذكور والإناث، 100م ظهر وصدر وحرة وفراشة، 200م متنوع وصدر وحرة وظهر وفراشة، 400م متنوع وحرة، 800م و1500م حرة.
وتشرف على البطولة لجنة حكام مركزية، حيث تعتمد جميع الأرقام باستخدام التوقيت الإلكتروني، وفي حال استخدام التوقيت اليدوي يتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية، ولغايات اعتماد الرقم يتم استخدام ثلاث ساعات، كما يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة "نهائي بالزمن".
ويحق لكل سباح المشاركة في 5 سباقات على أن يسبح ضمن فئته العمرية المعتمدة، وهي فئات: العمومي لمواليد 2005 فما دون، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لمواليد العام 2006 وحتى العام 2014. وتبلغ رسوم الاشتراك للبطولة الصيفية 5 دنانير لكل سباق، علما أن باب التسجيل سيغلق عند الساعة السابعة من مساء يوم السبت 14 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويتعين على السباح أو السباحة التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، وكل من يتخلف عن ذلك يفقد حقه في المشاركة، فيما يكون باب الاعتراض مفتوحا للسباح خلال 30 دقيقة من انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة، مرفقا مبلغ 50 دينارا ويرد في حالة صحة الاعتراض، مع التأكيد أن الكاميرات بأنواعها لا تعد أداة لتوثيق الاعتراض.
ويعتمد فحص المنشطات في البطولة، وسيتم اختيار عينات عشوائية، كما سيتم اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي لاتحاد السباحة للموسم 2024.
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