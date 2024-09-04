Wednesday, 04 September 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون غدا

9/4/2024 3:08:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيشمل بمحافظة إربد مناطق: شرق المدينة الصناعية، وقرب مسجد الملاح، قرب مسجد حسن التل، وحكما - طريق مرو وحي العاصم وحريما، وستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا .


كما يشمل الفصل مناطق: شارع الثلاثين جنوب مدرسة طبريا، وشارع عمر المختار، ومنطقة الهاشمية، وحي الملعب، وشارع يوسف ابو سالم، ومنطقة الروضة، وحي الأندلس، من 8 صباحا ولغاية 3 عصرا، إضافة إلى مناطق حبراص وكفرسوم جنوب البلد واشرفية كفر سوم من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا .


وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل بمحافظة عجلون مناطق: حلاوة طريق عجلون، والهاشمية، ودير الصمادية، وستكون مدته من 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا.

MENAFN04092024000072011014ID1108637234

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث