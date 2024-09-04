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مواكب انتخابية في جرش تخلق أزمات سير وتزعج السكان

9/4/2024 3:08:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جرش، حراكا انتخابيا بات أكثر سخونة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء المقبل، يبدو لافتا لجوء بعض مؤازري المترشحين إلى الخروج بمركباتهم على شكل مواكب تعبيرا عن دعمهم لمترشحهم.
ويلاقي ذلك انتقادات واستياء لما يتسبب به من إرباكات مرورية وأزمات سير خانقة في مدينة جرش ومختلف القرى والبلدات، لا سيما أن هؤلاء المؤازرين يقومون يوميا في فترات المساء بتنظيم المواكب التي تجوب الشوارع، فضلا عن حدوث مشاحنات ومشاجرات خلال ذلك.
ويرى مواطنون، أنه لا مبرر مقنعا لمثل تلك السلوكيات، خصوصا أنها تشكل خطرا وإزعاجا، وأن هناك الكثير من الطرق التي يمكن التعبير من خلالها عن دعم مترشح، من دون إلحاق أي ضرر بالآخرين.
وأضافوا، أن مثل تلك السلوكيات، تخلق أجواء توتر ومشاحنات بين مؤازري المترشحين، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مشاجرات أو اعتداءات، بالإضافة إلى تسببها بتعطيل حركة السير وإرباك وتأخير السائقين الذين لا علاقة لهم بالمواكب.
بدوره، قال رئيس الهيئة الانتخابية في محافظة جرش الدكتور صادق العتوم "إن هذه المظاهر مخالفة للأنظمة والتعليمات، ويتم رصدها من قبل دائرة السير المركزية في مديرية الأمن العام بالتعاون مع محافظة جرش".
وأكد العتوم "أن كل مترشح يوقع تعهدا بعدم إزعاج المواطنين أو ارتكاب أي مخالفات من هذا القبيل عند الترشح، ويتم رصد هذه المظاهر ومخالفتها ومراقبتها والحد منها للحفاظ على انسيابية السير وراحة المواطنين".
ومن وجهة نظر الناشطة نور البرغوثي، فإن "هذه الدورة الانتخابية يجب أن تتميز بتطور فكري وثقافي وسياسي، والتركيز على برامج المترشحين وعملهم لضمان التمثيل الحقيقي داخل مجلس الأمة، والابتعاد عن العشائرية والمناطقية والمظاهر التي اعتادها الناخبون".
وأضافت البرغوثي "أن تلك المظاهر يجب أن تتغير، ويجب أن يتم التعبير عنها بطرق أخرى، مثل جولات على الناخبين لإقناعهم ببرامجهم الانتخابية، إلا أن الأعراف المجتمعية ما تزال تعتمد على إقامة الولائم ومواكب السيارات وتشغيل الأغاني الوطنية بأصوات مرتفعة، من دون الأخذ بظروف السكان المحيطين بالمقرات الانتخابية والمجاورين لها".
وترى البرغوثي "أن مواكب السيارات التي تجوب يوميا الشوارع في مدينة جرش ومختلف القرى والبلدات، تعد من العادات القديمة التي يحافظ عليها أقرباء وداعمو كل مترشح، وذلك بحجة رفع معنويات المترشحين وحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع".
وأضافت "أن هذه المظاهر تستمر حتى يوم الاقتراع وتتزايد تدريجيا، مع العلم أنها لا تؤثر على إرادة الناخبين أو إقناعهم بمترشح معين، لا سيما أن كل ناخب قادر على اختيار المترشح المناسب من دون التأثير على إرادته بأي وسيلة".
من جهته، قال المواطن عامر المحمود، إنه تعرض لحادث سير بسبب مواكب السيارات التي تجوب الشوارع يوميا، لا سيما أن العديد من القرى والبلدات شوارعها ضيقة ومساحتها محدودة ولا توجد فيها أرصفة وأطاريف.
وأضاف المحمود "أن هذه المواكب تسببت بحوادث سير بسيطة ومتوسطة، وهي مستمرة لأيام عدة وبشكل يومي في القرى والبلدات كافة، من دون الأخذ في الاعتبار حركة السير والإرباكات المرورية والازدحامات وإزعاج المواطنين".
وأوضح "أن هذه المواكب تؤثر سلبا على حركة السير وتسبب ازدحامات كبيرة في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية، وهي كثيرة ويومية ويجب أن يتم تنظيمها وضبطها والتخفيف منها حرصا على راحة المواطنين".
وتتنافس في محافظة جرش 9 قوائم تضم 36 مترشحا، بينهم 10 سيدات يتنافس منهن 9 سيدات على الكوتا وسيدة واحدة ضمن التنافس الحر، ومخصص للمحافظة 3 مقاعد.

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