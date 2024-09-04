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الأغوار الوسطى.. المترشحون أمام تحدي إقناع الناخبين بقدرتهم على التغيير

9/4/2024 3:08:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى- تتضاعف حدة المنافسة بين المترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية في لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية، مع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع للانتخابات النيابية الثلاثاء المقبل، وسط تحركات مكثفة من قبل المترشحين كافة ومؤازريهم، في محاولة منهم لكسب تأييد أكبر عدد ممكن من الناخبين الذين يتلقون وابلا من الوعود من قبل المترشحين بأنهم قادرون على إحداث تغيير في واقع الخدمات ومطالب السكان، في حال نجاحهم.
ويطغى على المشهد الانتخابي في تلك المناطق، التحرك الواسع من المترشحين من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات الشبابية والعشائرية، في حين ركزت شعاراتهم على قضايا تخطاب مشاعر الناخبين، خصوصا فيما يتعلق بالفقر والبطالة، والقضايا التي تمس أمنهم المعيشي والاقتصادي.
ويرى مهتمون بالشأن الانتخابي "أن المعالم بدأت تتضح شيئا فشيئا مع قرب موعد الانتخاب، لأن الناخبين أصبحوا أكثر وضوحا في توجهاتهم، الأمر الذي انعكس على تحركات المترشحين الذين يسعون إلى تعزيز حضورهم هنا أو استرداد أصوات هناك"، مشيرين إلى "أن وجود عدد لا بأس به من مترشحي القوائم العامة من أبناء المنطقة سيعزز من مشاركة الناخبين وسيدفعهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع".
ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة الانتخابية مشاركة إيجابية في التصويت من قبل الناخبين، في ظل وجود قوائم لها قواعد شعبية في هذه المناطق، التي تسعى من خلال تحركات مترشحيها إلى نشر تطلعات قوائمهم وبرامجها الانتخابية لكسب تأييد أكبر عدد ممكن من الناخبين.
من ناحية أخرى، يقلل ناخبون من قدرة الحملات الدعائية والشعارات التي تبناها المترشحون على كسب تأييد المواطنين، مشيرين إلى أن عوامل العشائرية والمصالح المشتركة هي المحفز الأساسي لاختيار الناخب للمترشح الذي سيمنحه صوته.
ويرى مراقبون للشأن الانتخابي في الأغوار الوسطى "أن انتشار الأحاديث والإشاعات حول عمليات شراء الأصوات سيلعب دورا كبيرا في تغيير قناعات الناخبين"، مشيرين إلى "أن هذه الإشاعات تدفع باتجاه رفع أسهم بعض المترشحين بفرص الحصول على مقعد نيابي، وذلك على حساب مترشحين آخرين".
وأضافوا "أن الغالبية تحارب شراء الأصوات ولا تقبله على نفس أن تنجر إلى سلوك كهذا، وأن من يبرره لنفسه مخطئ بكل الأحوال، أيا كانت حجته، سواء القناعة بأنه لا فائدة مرجوة من العملية الانتخابية أو انتخاب مترشح دون آخر، بالإضافة إلى حجة الوضع المعيشي والحاجة إلى المال، وكلها حجج ومبررات واهية لا يجب أن تكون موجودة نهائيا في المشهد الانتخابي".
من جهة أخرى، شهدت المقار الانتخابية لمعظم المترشحين حضورا لافتا للمؤازرين، خصوصا من فئة الشباب الذين تولوا قيادة الحملات الانتخابية، واستغلال المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الشاب شادي النواجي "أن مناطق الأغوار، وبخاصة لواء الشونة الجنوبية، ينقصها الكثير سواء على صعيد البنى التحتية المتهالكة أو غياب المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل"، لافتا إلى "أن أهم المعضلات التي تواجه أبناء المنطقة تتعلق بالخدمات الرئيسة، كشح مياه الشرب وارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار، خصوصا خلال فصل الصيف".
وأضاف "للأسف، فإن التحديات التي يعاني منها أهالي اللواء ما تزال قائمة رغم الوعود المتكررة، مما يضع المترشحين أمام ملفات عالقة يجب العمل على حلها في حال نجاحهم، لا أن يتم تناسيها كما جرى خلال الدورات الماضية"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة النهوض بواقع الخدمات الصحية وخدمات البنية التحتية المتهالكة.
أما المواطن هداج العدوان، فأكد من جهته "أن أهالي المنطقة يعانون من فقدان حقوقهم في الوظائف الحكومية لصالح أبناء المناطق الأخرى، مما يتطلب العمل بجدية لتوفير فرص العمل لهم وإنصافهم عبر إعطائهم حقوقهم".
وأضاف العدوان "أن مناطق الأغوار تعاني من وضع اقتصادي مترد، فاقم من تحديات الفقر والبطالة، خاصة ما بعد مرحلة كورونا، مما يحمل المترشحين ملفات النهوض بالواقع التنموي للمنطقة"، مؤكدا ضرورة إيلاء قطاع الشباب الاهتمام اللازم من خلال إيجاد الأدوات اللازمة ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع.

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