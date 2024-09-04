وزير الخارجية بحث استعدادات استضافة مؤتمر دوشانبي نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عقد وزير
الخارجية عبدالله اليحيا اجتماعا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع مع كل من وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، ووكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، حيث تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة الكويت لمؤتمر دوشانبي الرابع يومي 4 و5 نوفمبر 2024 تحت عنوان «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبي».
وتم خلال الاجتماع أيضا التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل المشترك للتصدي لظاهرة الإرهاب البغيضة ومواجهة كل مظاهر العنف والتطرف وتحقيق نتائج إيجابية وبناءة على مستوى التحرك الدولي المشترك لهزيمة الإرهاب والتصدي له وبحث مجالات التعاون المتعددة لتعزيز قدرات الدول في مواجهة خطر وتهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتبادل الخبرات في هذا الإطار ودعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تسهم في إضفاء الأمن والاستقرار الدوليين.
MENAFN04092024000130011022ID1108637219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.