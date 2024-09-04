وزير الخارجية بحث استعدادات استضافة مؤتمر دوشانبي نوفمبر المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) عقد الخارجية عبدالله اليحيا اجتماعا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع مع كل من وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، ووكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، حيث تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة الكويت لمؤتمر دوشانبي الرابع يومي 4 و5 نوفمبر 2024 تحت عنوان «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبي».

وتم خلال الاجتماع أيضا التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل المشترك للتصدي لظاهرة الإرهاب البغيضة ومواجهة كل مظاهر العنف والتطرف وتحقيق نتائج إيجابية وبناءة على مستوى التحرك الدولي المشترك لهزيمة الإرهاب والتصدي له وبحث مجالات التعاون المتعددة لتعزيز قدرات الدول في مواجهة خطر وتهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتبادل الخبرات في هذا الإطار ودعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تسهم في إضفاء الأمن والاستقرار الدوليين.