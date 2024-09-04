JEOL: تم إصدار أجهزة ملمع المقطع العرضي CROSS SECTION POLISHERTM IB-19540CP / IB-19550CCP الجديدة

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- AETOSWire) BUSINESS WIRE )(شركة .JEOL Ltd (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز:6951) (الرئيس والرئيس التنفيذي: Izumi Oi) تعلن عن إصدار منتج
CROSS SECTION POLISHERTM IB-19540CP / COOLING CROSS SECTION POLISHERTM IB-19550CCP الجديد للمجاهر الإلكترونية في 4 سبتمبر 2024.
يُستخدم جهاز CROSS SECTION POLISHERTM(CP) على نطاق واسع في مجالات الأجزاء الإلكترونية والسيراميك وعلوم الحياة والمعادن والبطارية والبوليمر. يمكن تحضير المقطع العرضي الميكانيكي الموحد عالي الجودة بسهولة للمواد المعقدة والعينات الهشة.
مع سجل مبيعات يزيد عن 2,000 وحدة منذ إطلاقه في عام 2003، كان CP أداة أساسية للمعالجة المسبقة.
تم تطوير IB-19540CP / IB-19550CCP لتعزيز سهولة الاستخدام. يؤدي دمج واجهة المستخدم الرسومية الجديدة وإنترنت الأشياء (IoT) إلى تحسين سهولة الاستخدام بشكل أكبر وتمكين التحكم عن بعد ومراقبة عملية الرش بواسطة الكمبيوتر الشخصي. يتيح مصدر الأيونات عالي الإنتاجية ونظام التبريد عالي الإنتاجية إعداد مقطع عرضي سلس بسرعة مع أضرار أقل.
الميزات الرئيسية
1. واجهة المستخدم الرسومية الجديدة وإنترنت الأشياء (IoT)
إن دمج واجهة مستخدم رسومية جديدة يجعل خطوات التشغيل سهلة الفهم.
يمكن الإعداد بسهولة باتباع المخطط الانسيابي الموجود على لوحة التحكم.
تتوفر وظائف محددة مسبقًا لحفظ واستدعاء ظروف العملية المصممة خصوصًا لتطبيقات محددة أو أنواع العينات.
يوفر الاتصال بالشبكة المحلية الوصول والتحكم عن بُعد من خلال متصفح الويب إلى CP.
من الممكن مراقبة وتعديل عملية الرش على العديد من أجهزة CP.
2. مصدر أيون عالي الإنتاجية
تم تجهيز مصدر أيون عالي الإنتاجية كمعيار. تم تحسين كثافة تيار الأيونات عن طريق تحسين قطب مصدر الأيونات وزيادة جهد التسارع. يبلغ معدل الرش القياسي للمقطع العرضي الآن 1,200 ميكرومتر/ساعة* وسيساعد في تقليل الوقت اللازم للمعالجة.
*الرش لمدة ساعة واحدة، مكافئ السيليكون، مسافة الحافة: 100 ميكرومتر
3. نظام تبريد عالي الإنتاجية
يتيح نظام التبريد عالي الإنتاجية وواجهة المستخدم الرسومية الجديدة التشغيل التلقائي من التبريد للعودة إلى درجة حرارة الغرفة. وبالتالي، تم تقليل وقت الانتظار ويساعد على تقصير الوقت اللازم للعمل.
من الممكن التفريغ حول خزان النيتروجين السائل من جانب CP للحفاظ على وقت الاحتفاظ بالتبريد ودرجة حرارة تبريد العينة.
الهدف السنوي لمبيعات الوحدات
180 وحدة/سنة
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معلومات المنتج: CROSS SECTION POLISHERTM IB-19540CP / COOLING CROSS SECTION POLISHERTM IB-19550CCP
.JEOL LTD
3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japan
Izumi Oi، الرئيس والمدير التنفيذي
(رمز المخزون: 6951، سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية)
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