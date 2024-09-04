JEOL: تم إصدار أجهزة ملمع المقطع العرضي CROSS SECTION POLISHERTM IB-19540CP / IB-19550CCP الجديدة

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE )(شركة .JEOL Ltd (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز:6951) (الرئيس والرئيس التنفيذي: Izumi Oi) تعلن عن إصدار CROSS SECTION POLISHERTM IB-19540CP / COOLING CROSS SECTION POLISHERTM IB-19550CCP الجديد للمجاهر الإلكترونية في 4 سبتمبر 2024.

يُستخدم جهاز CROSS SECTION POLISHERTM‏(CP) على نطاق واسع في مجالات الأجزاء الإلكترونية والسيراميك وعلوم الحياة والمعادن والبطارية والبوليمر. يمكن تحضير المقطع العرضي الميكانيكي الموحد عالي الجودة بسهولة للمواد المعقدة والعينات الهشة.

مع سجل مبيعات يزيد عن 2,000 وحدة منذ إطلاقه في عام 2003، كان CP أداة أساسية للمعالجة المسبقة.

تم تطوير IB-19540CP / IB-19550CCP لتعزيز سهولة الاستخدام. يؤدي دمج واجهة المستخدم الرسومية الجديدة وإنترنت الأشياء (IoT) إلى تحسين سهولة الاستخدام بشكل أكبر وتمكين التحكم عن بعد ومراقبة عملية الرش بواسطة الكمبيوتر الشخصي. يتيح مصدر الأيونات عالي الإنتاجية ونظام التبريد عالي الإنتاجية إعداد مقطع عرضي سلس بسرعة مع أضرار أقل.

الميزات الرئيسية

1. واجهة المستخدم الرسومية الجديدة وإنترنت الأشياء (IoT)

إن دمج واجهة مستخدم رسومية جديدة يجعل خطوات التشغيل سهلة الفهم.

يمكن الإعداد بسهولة باتباع المخطط الانسيابي الموجود على لوحة التحكم.

تتوفر وظائف محددة مسبقًا لحفظ واستدعاء ظروف العملية المصممة خصوصًا لتطبيقات محددة أو أنواع العينات.

يوفر الاتصال بالشبكة المحلية الوصول والتحكم عن بُعد من خلال متصفح الويب إلى CP.

من الممكن مراقبة وتعديل عملية الرش على العديد من أجهزة CP.

2. مصدر أيون عالي الإنتاجية

تم تجهيز مصدر أيون عالي الإنتاجية كمعيار. تم تحسين كثافة تيار الأيونات عن طريق تحسين قطب مصدر الأيونات وزيادة جهد التسارع. يبلغ معدل الرش القياسي للمقطع العرضي الآن 1,200 ميكرومتر/ساعة* وسيساعد في تقليل الوقت اللازم للمعالجة.

*الرش لمدة ساعة واحدة، مكافئ السيليكون، مسافة الحافة: 100 ميكرومتر

3. نظام تبريد عالي الإنتاجية

يتيح نظام التبريد عالي الإنتاجية وواجهة المستخدم الرسومية الجديدة التشغيل التلقائي من التبريد للعودة إلى درجة حرارة الغرفة. وبالتالي، تم تقليل وقت الانتظار ويساعد على تقصير الوقت اللازم للعمل.

من الممكن التفريغ حول خزان النيتروجين السائل من جانب CP للحفاظ على وقت الاحتفاظ بالتبريد ودرجة حرارة تبريد العينة.

الهدف السنوي لمبيعات الوحدات

180 وحدة/سنة

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معلومات المنتج: CROSS SECTION POLISHERTM IB-19540CP / COOLING CROSS SECTION POLISHERTM IB-19550CCP



.JEOL LTD

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japan

Izumi Oi، الرئيس والمدير التنفيذي

(رمز المخزون: 6951، سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية)



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