منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يتأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية في الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 4 - 9 (كونا) -- تأهل منتخب
الكويت للناشئين لكرة اليد اليوم الأربعاء إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة للعبة المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لعام 2025 في سلوفينيا بعد فوزه على نظيره الصيني بنتيجة (32 - 24).
وقدم المنتخب الكويتي أداء قويا في اللقاء الذي اتسم بالندية والإثارة في ظل مستوى فني مميز للفريقين حيث توالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى حتى تمكن لاعبو (الأزرق) من تحقيق الفوز.
وحصل لاعب
المنتخب عبداللطيف سالمين على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي تقدمها إدارة البطولة.
من جانبه قال مساعد مدرب المنتخب حسين حبيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن لاعبي المنتخب حققوا الهدف المطلوب منهم بالفوز للمرة الثانية في هذه المنافسات مشيدا بالمستوى الفني الذي قدموه.
وأضاف أن المنتخب الكويتي سيخوض غدا الخميس مواجهة مع المنتخب الإيراني ضمن منافسات صدارة المجموعات مؤكدا جاهزية الفريق الذي "يسير بمستوى تصاعدي" في هذه البطولة.
وأعرب حبيب عن أمله بضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها سلوفينيا عام 2025 ورفع اسم الكويت وتمثيلها خير تمثيل في البطولات الدولية. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
MENAFN04092024000071011013ID1108637116
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