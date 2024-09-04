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منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يتأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية في الأردن

9/4/2024 3:04:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 9 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد اليوم الأربعاء إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة للعبة المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لعام 2025 في سلوفينيا بعد فوزه على نظيره الصيني بنتيجة (32 - 24).
وقدم المنتخب الكويتي أداء قويا في اللقاء الذي اتسم بالندية والإثارة في ظل مستوى فني مميز للفريقين حيث توالت الهجمات الواحدة تلو الأخرى حتى تمكن لاعبو (الأزرق) من تحقيق الفوز.
وحصل لاعب المنتخب عبداللطيف سالمين على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي تقدمها إدارة البطولة.
من جانبه قال مساعد مدرب المنتخب حسين حبيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن لاعبي المنتخب حققوا الهدف المطلوب منهم بالفوز للمرة الثانية في هذه المنافسات مشيدا بالمستوى الفني الذي قدموه.
وأضاف أن المنتخب الكويتي سيخوض غدا الخميس مواجهة مع المنتخب الإيراني ضمن منافسات صدارة المجموعات مؤكدا جاهزية الفريق الذي "يسير بمستوى تصاعدي" في هذه البطولة.
وأعرب حبيب عن أمله بضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها سلوفينيا عام 2025 ورفع اسم الكويت وتمثيلها خير تمثيل في البطولات الدولية. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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