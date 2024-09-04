وزير (الشباب): تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح بطولة (خليجي 26) المقبلة في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 9 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي 26) التي ستستضيفها الكويت في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن.
وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي
اليوم الأربعاء عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة المنظمة الكويتية العليا للبطولة بحضور كامل أعضاءها من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحاد الكويتي للعبة إن العمل يسير بوتيرة جيدة لضمان إقامة بطولة مميزة وتنظيم ناجح لها مبينا أن اللجنة لن تدخر أي جهد في هذا الصدد.
وأضاف أن تكثيف الاستعدادات لتنظيم هذا التجمع الرياضي الخليجي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم بضرورة إظهار هذا التجمع الخليجي بأبهى حلة ما يجسد العلاقات الخليجية المتجذرة التي تجمع شعوبنا عبر التاريخ.
وذكر أنه تم مناقشة كافة الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بالبطولة بالإضافة إلى الوقوف على الجوانب المتعلقة بالمنشآت وضرورة الانتهاء منها بوقت مبكر معربا عن ثقته بنجاح الكويت في الجانب التنظيمي كونها تمتلك كوادر إدارية وفنية قادرة على تنظيم أهم البطولات الرياضية.
ولفت الوزير المطيري الى وجود تعاون وتنسيق بين اللجنة المنظمة واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المشرف على البطولة من الجوانب الفنية لتنفيذ متطلباتهم بما يعمل على حسن سير العمل منوها بهذا التعاون الذي سينعكس ايجابا على نجاح البطولة. (النهاية)
ف ش ا / أ م ح
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