Wednesday, 04 September 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير (الشباب): تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح بطولة (خليجي 26) المقبلة في الكويت

9/4/2024 3:04:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) التي ستستضيفها الكويت في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن.
وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة المنظمة الكويتية العليا للبطولة بحضور كامل أعضاءها من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحاد الكويتي للعبة إن العمل يسير بوتيرة جيدة لضمان إقامة بطولة مميزة وتنظيم ناجح لها مبينا أن اللجنة لن تدخر أي جهد في هذا الصدد.
وأضاف أن تكثيف الاستعدادات لتنظيم هذا التجمع الرياضي الخليجي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم بضرورة إظهار هذا التجمع الخليجي بأبهى حلة ما يجسد العلاقات الخليجية المتجذرة التي تجمع شعوبنا عبر التاريخ.
وذكر أنه تم مناقشة كافة الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بالبطولة بالإضافة إلى الوقوف على الجوانب المتعلقة بالمنشآت وضرورة الانتهاء منها بوقت مبكر معربا عن ثقته بنجاح الكويت في الجانب التنظيمي كونها تمتلك كوادر إدارية وفنية قادرة على تنظيم أهم البطولات الرياضية.
ولفت الوزير المطيري الى وجود تعاون وتنسيق بين اللجنة المنظمة واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المشرف على البطولة من الجوانب الفنية لتنفيذ متطلباتهم بما يعمل على حسن سير العمل منوها بهذا التعاون الذي سينعكس ايجابا على نجاح البطولة. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




MENAFN04092024000071011013ID1108637115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث