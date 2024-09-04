أمين (التعاون الخليجي): دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 4 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء إن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في ترتيب مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023 ما يؤكد نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها ضمن رؤاها وخططها التنموية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي في انطلاق الاجتماع العاشر لوزراء العمل بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دولة الكويت.
وأكد البديوي سعي دول المجلس الدائم إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائقة لمواطنيها الباحثين عن عمل وتأهيلهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة.
وأضاف أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تكللت بتحقيق دول المجلس خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أنه على مستوى مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023 تقدمت دول المجلس في ترتيب هذا المؤشر تقدما ملحوظا والحال ذاته في مؤشر تقدم الشباب إذ تعتبر دول المجلس من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية.
وأوضح أن الشباب في دول المجلس يحتل ممن هم في سن العمل ما نسبته 6ر24 بالمئة من إجمالي السكان في دول الخليج بواقع أكثر من 13 مليون شاب وشابة وهي "طاقة بشرية هائلة" مؤكدا على ضرورة استثمارها بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة من خلال توفير جميع الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم الكبيرة في المستقبل.
وذكر أنه معروض على جدول أعمال الاجتماع عدد من الموضوعات في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة في مجال العمل بالقطاع الأهلي الخاص إضافة الى استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة للفترة من 2024 إلى 2030.
من جانبه أكد وزير العمل القطري الدكتور علي المري في كلمة مماثلة أن الظروف الاستثنائية في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام تلقي بظلالها على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب الثورة الرقمية وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل التي تعكس تحديات بمجالات العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال.
وأعرب الوزير المري عن أمله بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في تأمين فرص العمل اللائق وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من فرص العمل والحفاظ على مكتسبات العمال والوصول إلى أسواق عمل أكثر أمنا واستقرارا وعدالة.
وأشار إلى أن أسواق العمل بدول الخليج العربي متشابهة من حيث التشريعات العمالية الناظمة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية إضافة إلى الرابط الاجتماعي "ما يساهم في إنجاح وتحقيق القرارات والمبادرات التي نأمل الخروج بها عقب هذا الاجتماع".
وأوضح أن فريق الخبراء في مجال العمل اقترح موضوعات ضمن البنود الفنية منها موضوع أنماط العمل المستحدثة في تشريعات العمل في دول المجلس وهي ما شكلته المتغيرات المتسارعة لدى أسواق العمل وتأثيراتها التي أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المتربط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون مشيرا إلى أن الدول الخليجية مهتمة بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة في العمل وزيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة.
يذكر أن وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع يترأسه نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري. (النهاية)
س س س / م ع ع
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