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أمين (التعاون الخليجي): دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023

9/4/2024 3:04:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء إن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في ترتيب مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023 ما يؤكد نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها ضمن رؤاها وخططها التنموية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي في انطلاق الاجتماع العاشر لوزراء العمل بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دولة الكويت.
وأكد البديوي سعي دول المجلس الدائم إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائقة لمواطنيها الباحثين عن عمل وتأهيلهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة.
وأضاف أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تكللت بتحقيق دول المجلس خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أنه على مستوى مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023 تقدمت دول المجلس في ترتيب هذا المؤشر تقدما ملحوظا والحال ذاته في مؤشر تقدم الشباب إذ تعتبر دول المجلس من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية.
وأوضح أن الشباب في دول المجلس يحتل ممن هم في سن العمل ما نسبته 6ر24 بالمئة من إجمالي السكان في دول الخليج بواقع أكثر من 13 مليون شاب وشابة وهي "طاقة بشرية هائلة" مؤكدا على ضرورة استثمارها بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة من خلال توفير جميع الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم الكبيرة في المستقبل.
وذكر أنه معروض على جدول أعمال الاجتماع عدد من الموضوعات في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة في مجال العمل بالقطاع الأهلي الخاص إضافة الى استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة للفترة من 2024 إلى 2030.
من جانبه أكد وزير العمل القطري الدكتور علي المري في كلمة مماثلة أن الظروف الاستثنائية في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام تلقي بظلالها على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب الثورة الرقمية وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل التي تعكس تحديات بمجالات العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال.
وأعرب الوزير المري عن أمله بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في تأمين فرص العمل اللائق وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من فرص العمل والحفاظ على مكتسبات العمال والوصول إلى أسواق عمل أكثر أمنا واستقرارا وعدالة.
وأشار إلى أن أسواق العمل بدول الخليج العربي متشابهة من حيث التشريعات العمالية الناظمة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية إضافة إلى الرابط الاجتماعي "ما يساهم في إنجاح وتحقيق القرارات والمبادرات التي نأمل الخروج بها عقب هذا الاجتماع".
وأوضح أن فريق الخبراء في مجال العمل اقترح موضوعات ضمن البنود الفنية منها موضوع أنماط العمل المستحدثة في تشريعات العمل في دول المجلس وهي ما شكلته المتغيرات المتسارعة لدى أسواق العمل وتأثيراتها التي أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المتربط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون مشيرا إلى أن الدول الخليجية مهتمة بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة في العمل وزيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة.
يذكر أن وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع يترأسه نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري. (النهاية)

س س س / م ع ع




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