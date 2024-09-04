Wednesday, 04 September 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول كويتي: الكويت ستتولى رئاسة الاجتماع المقبل للجنة وزراء العمل الخليجية

9/4/2024 3:04:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة - 4 - 9 (كونا) -- قال نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري اليوم الأربعاء إن دولة الكويت ستتولى رئاسة الاجتماع القادم للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال سبتمبر 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة رئاسته وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع العاشر للجنة الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال المطيري إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وكان من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع التاسع وأنشطة المكتب التنفيذي ونتائج مبادرات استراتيجية وزراء العمل بدول مجلس التعاون.
وأضاف أنه تم كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي وخطة البرامج المشتركة بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية والموضوعات ذات الصلة.
وذكر أن المشاركين اطلعوا على تجربة قطر حول الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى إقرار مشروع ميزانية المكتب التنفيذي (وزراء العمل 2024).
وبين أن دولة الكويت تبنت ثلاث مبادرات استراتيجية للجنة وزراء العمل وهي مبادرة تطوير سبل الإنصاف (المنازعات العمالية) ومبادرة معالجة بلاغات التغيب ومبادرة تعزيز توظيف مواطني دول المجلس في المنظمات العربية والدولية.
وأشار المطيري في الوقت نفسه إلى أنه تم أمس الثلاثاء تكريم عدد من الشركات الخليجية الرائدة ومن ضمنها شركتان كويتيان ومشروع صغير ومتوسط. (النهاية)

س س س / م ع ع




MENAFN04092024000071011013ID1108637113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث