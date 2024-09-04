مسؤول كويتي: الكويت ستتولى رئاسة الاجتماع المقبل للجنة وزراء العمل الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي
الدوحة - 4 - 9 (كونا) -- قال نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري اليوم الأربعاء إن دولة الكويت ستتولى رئاسة الاجتماع القادم للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال سبتمبر 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة رئاسته وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع العاشر للجنة الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال المطيري إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وكان من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع التاسع وأنشطة المكتب التنفيذي ونتائج مبادرات استراتيجية وزراء العمل بدول مجلس التعاون.
وأضاف أنه تم كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي وخطة البرامج المشتركة بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية والموضوعات ذات الصلة.
وذكر أن المشاركين اطلعوا على تجربة قطر حول الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى إقرار مشروع ميزانية المكتب التنفيذي (وزراء العمل 2024).
وبين أن دولة الكويت تبنت ثلاث مبادرات استراتيجية للجنة وزراء العمل وهي مبادرة تطوير سبل الإنصاف (المنازعات العمالية) ومبادرة معالجة بلاغات التغيب ومبادرة تعزيز توظيف مواطني دول المجلس في المنظمات العربية والدولية.
وأشار المطيري في الوقت نفسه إلى أنه تم أمس الثلاثاء تكريم عدد من الشركات الخليجية الرائدة ومن ضمنها شركتان كويتيان ومشروع صغير ومتوسط. (النهاية)
س س س / م ع ع
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