الوفيات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 9 (كونا) -- في ذمة الله:
- خليل ابراهيم شعبان 88 عاما (شيع)
الرجال: (مسجد الوزان) - غرب مشرف (صباحا وعصرا من يوم الخميس ولمدة 3 أيام)
النساء: ضاحية عبدالله السالم ق3 ش39 م3 (عصرا من يوم الخميس ولمدة 3 أيام)
- بدر خالد المخلد 72 عاما (شيع)
الرجال: الخالدية ق2 ش صالح محمد المهيني م1
النساء: العديلية ق3 ش31 م10
- عبدالله أحمد صالح الحجي 84 عاما (شيع)
الرجال: العزاء بالمقبرة
النساء: الفنيطيس ق2 ش205 م12
- فهد عبدالله طاهر الرامزي 61 عاما (شيع)
الرجال: حسينية آل ياسين
النساء: السرة ق8 شارع طارق بن زياد م8
- سجا محمد جاسم الشطي 49 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء بالمقبرة
النساء: سلوى ق12 ش1 م160
- عباس أبل حسن صادق 67 عاما (شيع)
الرجال: بيان - مسجد الإمام الحسن
النساء: القادسية - حسينية سيد الشهداء
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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