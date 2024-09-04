Wednesday, 04 September 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوفيات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

9/4/2024 3:04:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- في ذمة الله:

- خليل ابراهيم شعبان 88 عاما (شيع)
الرجال: (مسجد الوزان) - غرب مشرف (صباحا وعصرا من يوم الخميس ولمدة 3 أيام)
النساء: ضاحية عبدالله السالم ق3 ش39 م3 (عصرا من يوم الخميس ولمدة 3 أيام)


- بدر خالد المخلد 72 عاما (شيع)
الرجال: الخالدية ق2 ش صالح محمد المهيني م1
النساء: العديلية ق3 ش31 م10


- عبدالله أحمد صالح الحجي 84 عاما (شيع)
الرجال: العزاء بالمقبرة
النساء: الفنيطيس ق2 ش205 م12


- فهد عبدالله طاهر الرامزي 61 عاما (شيع)
الرجال: حسينية آل ياسين
النساء: السرة ق8 شارع طارق بن زياد م8


- سجا محمد جاسم الشطي 49 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء بالمقبرة
النساء: سلوى ق12 ش1 م160


- عباس أبل حسن صادق 67 عاما (شيع)
الرجال: بيان - مسجد الإمام الحسن
النساء: القادسية - حسينية سيد الشهداء


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)




MENAFN04092024000071011013ID1108637112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث