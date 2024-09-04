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(هيئة البيئة) تؤكد مواصلة الجهود للحفاظ على المحميات الطبيعية في البلاد

9/4/2024 3:04:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء مواصلتها جهودها في الحفاظ على المحميات الطبيعية في البلاد من خلال تطبيق القانون على المخالفين وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين.
وأشادت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحفي بقرار بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية.
وقالت الكندري إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوضع البيئي في البلاد خاصة في مجالات تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ويتماشى مع رؤيتها لتطبيق قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
وأضافت أن هذا القرار يأتي كذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتعزيز التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتحسين كفاءة الأداء وحفظ الأموال العامة.
يذكر أن مجلس الوزراء وجه (هيئة البيئة) خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين لحماية المحميات الطبيعية والمحافظة عليها وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخلها أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال. (النهاية)

ع ي س / ا ع ب




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