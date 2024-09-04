ملك البحرين يشيد بعلاقات الصداقة الوثيقة مع هنغاريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 4 - 9 (كونا) -- أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاربعاء بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين المملكة وهنغاريا وما تشهده من نمو وازدهار متواصل في المجالات كافة التي تعزز مصالحهما المتبادلة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد بن عيسى وزير
الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو بمناسبة زيارته للمملكة.
وأضافت أن ملك
البحرين أكد أن هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على تطويرالعمل البناء والتعاون المشترك وتطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المثمر مع هنغاريا وتوسيع الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وإمكانات البلدين في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يعود بالخير على شعبيهما.
واستعرض اللقاء سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية الوطيدة وفرص تعزيز التعاون ولاسيما في الجوانب السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN04092024000071011013ID1108637110
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