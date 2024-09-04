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ملك البحرين يشيد بعلاقات الصداقة الوثيقة مع هنغاريا

9/4/2024 3:04:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 9 (كونا) -- أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاربعاء بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين المملكة وهنغاريا وما تشهده من نمو وازدهار متواصل في المجالات كافة التي تعزز مصالحهما المتبادلة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو بمناسبة زيارته للمملكة.
وأضافت أن ملك البحرين أكد أن هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على تطويرالعمل البناء والتعاون المشترك وتطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المثمر مع هنغاريا وتوسيع الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وإمكانات البلدين في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يعود بالخير على شعبيهما.
واستعرض اللقاء سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية الوطيدة وفرص تعزيز التعاون ولاسيما في الجوانب السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



MENAFN04092024000071011013ID1108637110

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