وزيرا خارجيتي السعودية وفرنسا يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 4 - 9 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات البلدين بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)
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