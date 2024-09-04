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وزيرا خارجيتي السعودية وفرنسا يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

9/4/2024 3:04:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأربعاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات البلدين بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)

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