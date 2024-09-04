تركيا ومصر تناقشان تحديث اتفاقية التجارة الحرة المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 4 - 9 (كونا) -- بحث وزير
التجارة التركي عمر بولاط مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب اليوم الأربعاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وقال بولاط في منشور على منصة "إكس" إنه عقد اجتماعا مثمرا مع الخطيب الذي يرافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى تركيا.
وأضاف "ناقشنا خلال اللقاء عزمنا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين تركيا ومصر بما يعود بالنفع على البلدين".
وذكر بولاط أنه ناقش مع الخطيب قضايا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بالعملات الوطنية وتطوير علاقات الاستثمار المتبادل.
وأكد الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة كتنظيم فعاليات تجمع أقطاب الأعمال في البلدين بهدف تعزيز التعاون بينهما.
وأعرب عن ثقته بالوصول إلى مستوى 15 مليار دولار سنويا من التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة وجيزة عبر خطوات من هذا النوع.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء وقعت تركيا ومصر 17 اتفاقية بحضور رئيسي البلدين أردوغان والسيسي.
ورأس أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة تلاه مراسم توقيع الاتفاقيات.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه بمطار أسن بوغا.
ورافق أردوغان في استقبال السيسي وزير الخارجية هاكان فيدان ووالي أنقرة واصب شاهين.
وعقد الرئيسان اجتماعا قصيرا في صالة الشرف بالمطار وتوجها بعد ذلك بالسيارة نفسها إلى المجمع الرئاسي التركي حيث عقد الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. (النهاية)
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