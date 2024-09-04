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تركيا ومصر تناقشان تحديث اتفاقية التجارة الحرة المشتركة

9/4/2024 3:04:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 4 - 9 (كونا) -- بحث وزير التجارة التركي عمر بولاط مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب اليوم الأربعاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وقال بولاط في منشور على منصة "إكس" إنه عقد اجتماعا مثمرا مع الخطيب الذي يرافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى تركيا.
وأضاف "ناقشنا خلال اللقاء عزمنا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين تركيا ومصر بما يعود بالنفع على البلدين".
وذكر بولاط أنه ناقش مع الخطيب قضايا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بالعملات الوطنية وتطوير علاقات الاستثمار المتبادل.
وأكد الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة كتنظيم فعاليات تجمع أقطاب الأعمال في البلدين بهدف تعزيز التعاون بينهما.
وأعرب عن ثقته بالوصول إلى مستوى 15 مليار دولار سنويا من التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة وجيزة عبر خطوات من هذا النوع.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء وقعت تركيا ومصر 17 اتفاقية بحضور رئيسي البلدين أردوغان والسيسي.
ورأس أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة تلاه مراسم توقيع الاتفاقيات.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه بمطار أسن بوغا.
ورافق أردوغان في استقبال السيسي وزير الخارجية هاكان فيدان ووالي أنقرة واصب شاهين.
وعقد الرئيسان اجتماعا قصيرا في صالة الشرف بالمطار وتوجها بعد ذلك بالسيارة نفسها إلى المجمع الرئاسي التركي حيث عقد الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين. (النهاية)

أ ع س / ه س ص



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