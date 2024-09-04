الزّعفران رائحة زكية في الشَعْر والشِعْر

العطور شريكة الجمال، الهالة الخفية التي تلف الأجساد بغلالة من جاذبية، لها في تراثنا شأن عظيم، حيث غدت مكوناً أساسياً من مكونات هويتنا، نبع التعلق بها من الحرص على اتباع روعة هذه الأرض، وتكريماً لعطية (الجسد) الذي خلقه الله لعمارة الأرض ونشر الجمال.

ومن العطور الحاضرة بقوة في تراثنا (الزعفران)، الذي تعود زراعته إلى أكثر من 3000 سنة، والذي ظل عبر التاريخ إلى يومنا هذا من أكثر المواد كُلفة في العالم، واستعمل في التعطير والطب في مختلف القارات والحضارات والثقافات.

شغف المرأة

في الإمارات كانت المرأة ولاتزال مغرمة بالعطر حد الشغف، هذا الشغف هداها إلى ابتكار عطور مختلفة في أنواعها وأشكالها أغدقتها على تفاصيل تكوينها، ومنها الزعفران الذي أصبح في مفهومها ضرورة من ضرورات الاحتفاء بالجمال، وشاع استخدامها له كعطر للشعر والخد والرقبة والنحر والجسد، واستخدمته بطرق مختلفة، إما استخدامه كعطر خالص، وإما كعجينة يمسح بها فوق الشعر ويمسح به الخد.

ولأن العطور لا تأتي مضمّخة برائحتها فقط، بل تستحضر أزماناً جميلة تستدعيها من الذاكرة لتنبض حية أمام حنين الروح.. سنتبع اليوم رائحة الزعفران لتأخذنا من خلال أبيات مختارة من شعرنا الشعبي إلى زمن ماض، كان فيه الزعفران علامة فارقة من علامات الاعتناء بالجمال، زمن لا تذكر المحبوبة الفاتنة فيه إلا ويذكر الزعفران.

يقول الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان (حاكم أبوظبي 1833 - 1845م):

هوبه يَا بنــّة ثوبــــه يابــــه طلٍّ غِبَـــشْ

ما يا السـهام ينُوبَه بالـزعفـــــران يْرَشْ

في هذه الأبيات نلمس الدهشة والاستغراق في الأثر المسيطر لفتنة حضور المحبوبة الباذخ الذي تعززه رائحة الزعفران، وتأسرنا الألفاظ الشفيفة التي استدعتها لطافته، فلفظة (هوبه) وهي لفظة ترحيب في لهجتنا المحكية ولفظة (بنّة) وهي كلمة أصلها فصيح والتي تعني الريح الطيبة تأتيان محملتين بعمق الإحساس بالفرح ودهشة الحضور، تصوران حالة المحب حين يتلقى بنّة ثوب المحبوبة التي تكثفت في تلك الفترة الساكنة من النهار وأتى بها الطل الباكر، تشخص أمامه فيناديها مناداة المشفق من بُعد الحبيب المدلل المنعم الذي لا تلفحه ريح السهام، بل يرش جسده المترف بعطر الزعفران.

ألق اللون

وظل لون هذه النبتة الغالية التي عرفت طريقها بدلال لهذه الأرض التي تتدثر بالصفرة قادراً على تعزيز بقاء التفاصيل في ذاكرة الشعراء، فحمرته الأخاذة التي كانت تلوح مع جمال خد المحبوبة دفعتهم لاستحضار ألق لونه كمرادف للأنوثة الآسرة:

يقول الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان:

عَنْ بُو عـــــودٍ لِدينِ يا بِنْ سَنَدْ ما باتْ

على خـــدودِه عِجينِ كَنّــه دِمَن صيــداتْ

ويقول الشاعر سالم بن فارس المزروعي (كبير قبيلة المزاريع في عهد الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي (1855 - 1909م)

الزعفران الفايــــح لي ينشـري بنْقـــود

شروى دمّ الذبايــح نضحَه على لِخدود

ولا تقف حسنات الزعفران عندهم عند هذا الحد، بل هم يذكرون في أشعارهم تفاصيل نعمائه على الجسد، ويرون فيه سر بهاء المحبوبة في كل حالاتها، فهي ملفوفة دوماً بغلالة من شذاه، عند رؤيتها يشرق الجمال ويلوح من سنا خدها الوضاء، والزعفران الذي ضمخت به خدها وجدائلها الطويلة سال على ثوبها باعثاً ضوعه رغم وهج الحرارة وسكون الهواء.

يقول الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان:

بو يــادلٍ بانســــــاعه واقف على الطَّرّوق

شروى البدر مطلاعه خده ســـــنا ببروق

الزعفــــــران أنواعـــــه والعنبر المســحوق

سايل على الدراعــــه عند وهَيات الدوق

ولم يوثق شعراؤنا الملهمون الافتتان برائحة الزعفران ولونه فقط، بل امتد توثيقهم لطقوس إعداده، فها هو الشيخ هلال بن عيسى آل نهيان يبدع في وصف المحبوبة وطريقة تحضيرها لهذا العطر الأخاذ، موظفاً كلمة (داف) ذات الأصل الفصيح المخصوصة في وصف مزج العطر لتبين رقة الحركة، فالحبيبة عديمة الوصف صاحبة جسد رقيق مترف لا يكاد يتحمل حتى نعومة القطن، لا يناسبها إلا هذا العطر الفاخر البارد، وهي تعده بكميات سخيّة وتدوفه بأصابعها الرقيقة ثم تغدق به على نحرها وأذنها فيعلق بسبب طبيعته السائلة في قرطها ويصبغه، وتنتقل رائحته الشذية لتملأ الأرجاء عندما يهب النسيم.

يقول:

يَنْبِه عليه ضْـــــــرورة لب الطن يشريه

لي صار ما له جوره وِش بآ شبّه عليه؟

من مَلّــــة ممـــــــزورة داف العطر بيديه

دافه وادعى خـــروره في منحره واذنيه

شبّا وعِزَج بفتـــــــوره والناســــمة تجذيه

ويبين شاعر آخر أن وقت العصر كان هو الوقت الأمثل الذي تختاره نساء ذلك الزمن الجميلات لدوف الزعفران، وتأتي تصغير كلمة (عصر) ليبعث أثراً محبباً في النفس يدل على الود والدلال.

الزعفران عْصيرْ دافَنِّه ومْسِحَنْ به فوق الالزْلافي

أكثر المواد كُلفة وتعود زراعته إلى 3000 سنة

قديماً لا تذكر المحبوبة الفاتنة إلا ويذكر الزعفران

حمرته الأخاذة كانت تلوح مع جمال خد المرأة

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