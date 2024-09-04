عبدالله بن دلموك: الفعاليات التراثية تعكس قيم الانفتاح والتعايش والمحبة الراسخة في مجتمعنا

زار وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، ترأسه عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وضم عدداً من مديري الإدارات في المركز، أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024م، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».





وأكد عبدالله حمدان بن دلموك خلال الجولة أن الفعاليات والبرامج التراثية في الدولة تعكس قيم الانفتاح والمحبة والتعايش الراسخة في مجتمع الدولة.

وتجول الوفد، يرافقه المسؤولون عن المعرض، ضمن فعاليات الحدث، للتعرف على ما شهدته هذه الدورة من تطور وتنظيم، حيث تعد الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة وعدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية وورشات العمل.



واطلع عبد الله حمدان بن دلموك على المشاركة المتميزة للجهات الرسمية في خلال الجولة، حيث التقى عدداً من المسؤولين عن الأجنحة والهيئات الحكومية في الدولة، وتبادل الأحاديث معهم حول عدد من القضايا المشتركة في عالم التراث والثقافة، مشيداً بما احتوته هذه المنصات من برامج ثقافية وتراثية ومبادرات، وثراء في الفعاليات المتنوعة التي تعكس مدى التطور، الذي حققته الحركة الثقافية والتراثية في الدولة عبر عمل هذه الهيئات، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه المبادرات.

وعن هذه الزيارة قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "نتشرف بوجودنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ21، والذي يشهد تطوراً مستمراً عاماً بعد آخر، هذا المعرض الذي يعتبر جزءاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنه يعد صورة حقيقية لاعتزاز بلادنا بماضيها وحاضرها، ورؤيتها وتطلعاتها إلى مستقبل أكثر رفعة وازدهاراً، من خلال سعيها للحفاظ على تراثنا الغني، وصون الهوية الوطنية للدولة.



كما أثنى على جهود القائمين على المعرض، مشيداً بمستوى التنظيم وما يعكسه من مستوى ثقافي للمجتمع.



وأكد بن دلموك أن دولة الإمارات تمتلك حراكاً ونشاطاً متميزاً، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة التراثية يحمل في مضمونه قيم الاحترام والتعايش المتأصلة في تاريخ دولتنا، موضحاً أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بات من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة العالمية.



