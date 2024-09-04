«الجونة» و«ماد سوليوشينس» يقدمان جائزتين في برامج «فينيسيا السينمائي»

ضمن أنشطة شركاء مركز السينما العربية في الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، تشارك كل من MAD Solutions ومهرجان الجونة السينمائي في فعاليات ورشة فاينال كات فينيسيا من خلال تقديم جائزتين لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث فاز بالجائزتين مشروع «حتى بالعتمة بشوفك» للمخرج اللبناني نديم تابت.

فيلم «حتى بالعتمة بشوفك» من إخراج نديم تابت، الذي يشارك في كتابة السيناريو مع أنطوان واكد وجمال بلماحي، ويدور الفيلم حول طارق، وهو شاب سوري فر من الحرب في بلاده، يجد عملاً في موقع بناء في غابة بالقرب من قرية لبنانية، ويكتشف معاداة السكان المحليين للعمال بسبب ذكريات وأحداث سابقة وقعت لهم في التسعينيات. ومع تقدم أعمال البناء، تقع أحداث غريبة، ويشتبه العمال السوريون في قيام القرويين بأعمال تخريبية، مما يؤدي إلى تفاقم التوتر.

الفيلم من بطولة زياد جلاد، مارلين نعمان، مايا داغر، مو لطوف، حسن دوبا، ومحمد زرزور، وهو إنتاج مشترك بين: جورج شقير، أنطوان واكد، إيلي الصعيبي، أرنو دوميرك، تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution، مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي بالاشتراك مع شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع (FCID).

وتتمثل جائزة MAD Solutions في خدمات الترويج والتوزيع للفيلم في العالم العربي، لفيلم روائي طويل مقدمة دعماً قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، أو فيلم وثائقي طويل بدعم قيمته 3 آلاف دولار أمريكي. أما مهرجان الجونة السينمائي فيقدم جائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي لمشروع عربي.

وقد أقيمت ورشة فاينال كات فينيسيا خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في ليدو دي فينيسيا، وشارك في دورة هذا العام 7 مشاريع أفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها 4 مشاريع من العالم العربي. ويقوم صناع الأفلام بعرض مشاريع الأفلام أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تأتي جائزة MAD Solutions ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

أما عن مهرجان الجونة السينمائي، فيقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك، وملتقى بيروت السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.