أفضل مدرب في العالم.. من هو العقل المدبر في 2024؟ منافسة نارية بين 5 أسماء

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024، ما ينذر بمنافسة قوية بين خمسة أسماء لامعة في عالم التدريب.

ويتصدر القائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الذي قاد فريقه لتحقيق رباعية تاريخية شملت الإسباني، السوبر المحلي والأوروبي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.



وينضم إلى أنشيلوتي مواطنه جيان بييرو جاسبريني، الذي قاد أتالانتا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى مسيرته التدريبية.

ودخل الإسباني لويس دي لافوينتي في المنافسة، بعد قيادته إسبانيا لتحقيق لقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، في حين يتواجد مواطنه تشابي ألونسو، الذي قاد باير ليفركوزن للفوز بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، ليضع نفسه ضمن أبرز الأسماء في عالم التدريب.

ولم تكتمل قائمة الترشيحات دون ذكر الإسباني بيب غوارديولا، الذي نجح في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، مما يعزز من فرصه للفوز بالجائزة.

وأخيرًا، تواجد الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا في يوليو الماضي، ليكون واحدًا من المرشحين للجائزة.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في نسختها الـ 68 يوم 28 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

"فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2024

المدربون المرشحون:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

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